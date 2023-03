Langzeitobmann Plank tritt zurück

Eine Ära geht zu Ende:Fast 21 Jahre lang war Gerhard Plank Obmann der SVg Purgstall. Von Sommer 2002 bis zum heutigen Tage prägte der begeisterte Fußballer mit Herz und Seele den Verein. Wie nun bekannt wurde, teilte der 65-jährige Vollblutfunktionär dem Vorstand mit, dass er sein Amt als Obmann zur Verfügung stellt. Am 16. April soll in der Generalversammlung sein Nachfolger gewählt werden. Der aktuelle Jugendleiter der SVg Purgstall, Gerhard Buchegger, soll ihm auf dem Obmann-Stuhl nachfolgen. Langzeitobmann Gerhard Plank blickt aufein sportlich sehr erfolgreiches Wirkenzurück. Vier Mal feierten die Erlauftaler unter seiner Ägide einen Meistertitel.

Größter Erfolg: Aufstieg in 2. Landesliga West

Mit dem Aufstieg 2018/2019 in die 2. Landesliga West gelang ihm der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Dem folgte der sentimentale Landesliga-Herbstmeistertitel 2019 in der schlussendlich zum Leidwesen der Purgstaller abgebrochenen Corona-Meisterschaft. Zwei Mal schafften seine SVg-Kicker zudem den Triumph im NÖ-Cup, was ihnen zwei unvergessliche Auftritte im ÖFB-Cup gegen Kapfenberg und die Admira bescherte. Nun war es für Gerhard Plank, der im Vorjahr auch beruflich in den Ruhestand ging, an der Zeit, seine Funktion in jüngere Hände zu legen. Dieser Schritt ist ihm nicht leicht gefallen, wie er gesteht: „Ich habe immer gesagt, dass ich nicht als alter seniler Obmann ausscheiden möchte, sondern zu einem Zeitpunkt, bei dem ich noch voller Energie bin. Meine Entscheidung ist natürlich ein großer Einschnitt für mich, aber von denen gibt es in einem Leben schon viele. Ich bin mir sicher, dass es der richtige Zeitpunkt war, den Wechsel an der Spitze des Vereins einzuläuten.“

Team aus 80-Prozent "Eigengewächse"

Plank hat in seiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit als Obmann ein sportlich erfolgreiches Landesliga-Team auf die Beine gestellt. Zwei Erlebnisse sind ihm dabei besonders ans Herz gewachsen, wie er gesteht: „Für mich war es besonders schön zu zeigen, dass es als Verein möglich ist, Talente erfolgreich zu fördern und danach bis ins Nationalteam zu bringen. Zudem war der erste Triumph im NÖ-Cup unvergesslich.“ Besonders stolz ist Plank auf dem Umstand, dass sich das aktuelle Landesliga-Team zu 80 Prozent aus „Eigengewächsen“ zusammensetzt: „Es ist uns aufgrund des eingeschlagenen Weges gelungen, viele unserer topausgebildeten Eigenbauspieler zurück nach Purgstall zu holen.“

Gerhard Plank hat in den vergangenen 20 Jahre auch viele strategisch richtige Entscheidungen getroffen. Seinemdesignierten Nachfolger Gerhard Buchegger wünscht er alles Gute, um seine Erbschaft erfolgreich bewahren und auf längere Sicht gesehen positiv weiterentwickeln zu können. Einen besonderen Tipp gibt Plank, der weiterhin beim NÖ Fußballverband tätig sein wird, Buchegger mit auf dem Weg: „Es ist wichtig, seinen eigenen Führungsstil zu entwickeln und eine Linie vorzugeben, von der man sich auch von Kritikern nicht abbringen lässt. Als Obmann trifft man oftmals Entscheidungen, deren Sinn und deren Auswirkungen sich erst viel später als richtig erweisen.“

Mit Rat zur Seite stehen

Ganz verloren geht Plank seiner Spielvereinigung aber nicht, wie er betont: „Wenn es gewünscht ist, werde ich mich weiterhin mit meiner Erfahrung im Verein einbringen. Ich stehe als Ratgeber gerne zur Verfügung.“ Eines steht für ihn fest: „Auf mein Lebenswerk, meine Herzensangelegenheit werde ich immer ein Auge haben. Als Besserwisser werde ich aber dabei sicherlich nicht auftreten. Der neue Vorstand soll in Ruhe arbeiten können.“Ruhe ist das Stichwort, dass der scheidende Obmann nun gerne in den Mund nimmt: „Mein Tagesablauf ist nun sehr zur Freude meiner Familie, bei der ich mich für die großartige Unterstützung in all den Jahren sehr bedanken möchte, um einiges ruhiger geworden.“

Buchegger wird ab April übernehmen

Bis zur Generalversammlung Mitte April ist Gerhard Plank laut Vereinsstatuten nach wie vor offizieller Obmann der SVg Purgstall. Die Geschäfte führt aber derzeit Obmann-Stellvertreter Alfred Pitzl, unterstützt vom designierten neuen Obmann Gerhard Buchegger. Dieser möchte schon jetzt kurz die Gelegenheit nutzen, um sich bei seinem Vorgänger für die jahrzehntelange Aufopferung für denKlub zu bedanken: „Er hat für den Verein in den vielen Jahren seiner Tätigkeitenorm viel Zeit und Engagement aufgebracht und durch sein Wirken maßgeblichen Anteil an den großartigen Erfolgen der SVg Purgstall gehabt. Unter seiner Führung hat sich der Klub von einem 2. Klasse- zu einem Landesliga-Verein entwickelt. Auf diesen Meilenstein, den er sich auf seine Fahnen heften kann, darf er zu Recht stolz sein. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich freue mich auf seine zukünftige Mithilfe im Verein und darauf, auf seinen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen zu können.“

Übergang fließend und harmonisch

In einem Punkt sind sich alle einig: Der Übergang vom bisherigen zum neuen Obmann soll fließend und harmonisch sein. Mit Gerhard Buchegger erhält nun die nächste Generation die Chance, sich am Vereinssektor zu beweisen.DerVorstand soll zudem breiter aufgestelltwerden, wie Buchegger berichtet: „Wir werden erstmals einen Beirat gründen. Zudem wollen wir verstärkt Frauen im Verein integrieren. Alle Mitglieder des ca. 15-köpfigen Vorstandes erhalten mehr Mitspracherecht und sollen neben ihrer aktiven Mitarbeit auch mehr Verantwortung übernehmen.“

Was war für den designierten Obmann der Beweggrund, sich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen? Er gesteht: „Gerhard Plank ist bereits vor zwei Jahren mit der Frage an mich herangetreten, ob ich mir die Übernahme dieser Aufgabe vorstellen kann. Da der Fußballsport einen großen Teil meines Lebens ausfüllt, war ich nicht abgeneigt.“ Seit mehr als 20 Jahren ist der gebürtige Wieselburger als Nachwuchstrainer bei der SVg Purgstall tätig: „Nach meinem familiären Umzug nach Purgstall bin ich dann durch meinen Sohn Samuel zum Klub gestoßen.“

Nachwuchs als wichtiger Teil

Die Nachwuchsarbeit bleibt auchin Zukunftdas große Anliegen des Funktionärs, der zudem Obmann der Gebietsliga West ist: „Ich sehe darin weiterhin einen wichtigen Teil meiner Obmannschaft. Die fußballerische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist mir eine große Herzensangelegenheit. Für mich ist es ein großes Ziel, so viele Talente wie möglich vom eigenen Nachwuchs in die Kampfmannschaft hochzuziehen. Zuletzt beim Testspiel in Gresten hat es mir sehr gefallen, dass in der zweiten Halbzeit der älteste Spieler im Team 22 Jahre alt war und in der Aufstellung neun waschechte Purgstaller Eigengewächse gestanden sind.“ Abschließend gibt Buchegger auch seine sich selbst gesteckten Ziele als baldiger Obmann preis: „Sowohl in wirtschaftlicher als auch in sportlicher Hinsicht möchte ich das Erbe von Gerhard Plank verwalten und weiterentwickeln. Auf längere Sicht gesehen, ist der Aufstieg in die 1. Landesliga ein großes Ziel. Dafür werden wir uns aber im wirtschaftlichen Bereich beim Sponsoring noch besser aufstellen müssen. Dies sollte uns mit der weiteren Zusammenarbeit mit unserem Hauptsponsor ATP Metallbau auch gelingen.“

