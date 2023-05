Obermayr als Torgarant

Mit seinen Saisontreffern acht und neun sicherte Mittelfeldregisseur Alexander Obermayr seinem Team nach vier Niederlagen in Serie in der Doppelrunde wichtige vier Punkte. Gegen Schweiggers traf er per Kopf zum 1:1-Endstand und fixierte somit den ersten Punktgewinn in der Frühjahrsmeisterschaft. Im Nachtragsspiel gegen Tabellenschlusslicht Amaliendorf führte er die SVg Purgstall zum ersten Rückrundenerfolg. In der 68. Minute setzte er einen sehenswerten Freistoß in die gegnerischen Maschen. Trainer Jürgen Moser ist begeistert: „Seine beiden Tore waren für uns sehr wichtig. Gegen Schweiggers lagen aufgrund der Ausgangslage die Nerven blank. Das 1:1 war trotz vieler vergebener Chancen ein Anfang. Gegen Amaliendorf ist der Knoten dank Obermayr endlich geplatzt. Der Sieg war ungemein wichtig für das Selbstvertrauen. In unserer Situation ist Fußball ein Ergebnissport. Wir waren in der Pflicht und haben geliefert. So soll es nun in den verbleibenden Spielen weitergehen.“

Auf die Purgstaller Kicker wartet nun das unangenehme Auswärtsspiel beim SK Rabenstein. Die „Raben“ mussten sich am Montag im Nachtragsspiel Tabellenführer ASK Ybbs mit 0:3 geschlagen geben. Dennoch spricht Moser von einer „Herausforderung“ und gesteht: „Über unseren ersten Sieg können wir uns jetzt einen Tag freuen, danach müssen wir in Rabenstein aber wieder eine starke Leistung bieten. Solange wir nicht 30 Punkte am Konto haben, sind wir nicht sicher.“ Sicher ist, dass Rene Pitzl wieder fit ist. in Rabenstein könnte er laut Moser wieder in der Startelf stehen.