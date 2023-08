Purgstaller Auftaktpleite trotz eines Chancenplus

Die SVg-Kicker sehen sich mit einer ganz bitteren Auftaktniederlage konfrontiert. Trotz zahlreicher Einschussmöglichkeiten stehen die Gastgeber nach dem Duell gegen Rabenstein mit leeren Händen da. Purgstalls Coach Jürgen Moser bringt es auf den Punkt: „Es war ein attraktives Spiel, in dem wir ein klares Chancenplus verzeichneten. Wie so oft in der abgelaufenen Saison holen wir als bessere Mannschaft keine Punkte. Das ist extrem bitter.“ Die 0:2-Pleite zum Start ist für die Erlauftaler bei einem Blick auf die nächsten beiden Saisonspiele alles andere als ideal. Am Wochenende bekommen es die Purgstaller auswärts mit dem starken Aufsteiger aus Melk zu tun.

Hierbei lässt sich eine Parallele zum Auftritt der Moser-Truppe ziehen: Die Melker verloren ihre Auftaktpartie gegen Rohrendorf ebenfalls als besseres Team mit 0:1. Mit Koc gegen

Aufsteiger MelkDer SVg-Betreuer, der in diesem Spiel erstmals auf Neuzugang Emre Koc zurückgreifen kann, der gegen Rabenstein seine Sperre aus der abgelaufenen Saison absitzen musste, weiß: „Melk hat eine gut zusammengestellte Mannschaft. Wir werden uns dennoch nicht verstecken und auf unsere Stärken setzen. Vielleicht braucht es ja genau dieses Derby, damit bei meinen Spielern die berühmten zusätzlichen Prozente mehr gehen.“ Für die Erlauftaler wäre ein gutes Abschneiden in Melk wichtig, da es danach zum spannenden Nachbarschaftsderby mit dem SC Wieselburg kommt. Für Moser steht fest: „Mit einem Sieg im nächsten Spiel werden wir wohl für das Spitzenduell noch zusätzliche Fans in unser Stadion locken.“