Durchwachsene Leistung in Mauer

SC Wieselburg. Die Kicker aus der Braustadt biegen schön langsam in die Zielgerade der Vorbereitungsphase für die Frühjahrsmeisterschaft ein. Beim 2:1-Testspielsieg auf Naturrasen in Mauer war Coach Rudi Vogel mit der Darbietung seiner Mannschaft nicht uneingeschränkt zufrieden. Er gesteht: „Es war eine durchwachsene Leistung meines Teams. Wir hatten gute Momente, aber auch einige schlechte. Unterm Strich geht der Sieg aber natürlich in Ordnung. Speziell freut es mich, dassuns zwei wunderschöne Treffer nach Angriffen über die Seite gelungen sind.“ In der ersten Halbzeit taten sich die Erlauftaler gehen die defensiv sehr gut stehenden Hausherren schwer. Vogel konkretisiert: „Wir haben im Mittelfeld zu wenige zweite Bälle gewonnen. Nach der Pause war das besser. Vor allem hat Mauer körperlich nachgelassen. Das haben wir gut nutzen können.“

Für Wieselburg steht nun am Freitag die Generalprobe gegen Obergänserndorf, einem Team der 2. Landesliga Ost auf dem Programm. Vogel freut sich auf den abschließenden Test gegen die Truppe von Ex-Nationalteamspieler Michael Wagner. Er weiß: „Das ist ein super Kaliber und ein richtiger und perfekter Gradmesser für uns.“ Gute Nachrichten gibt es auch von den zuletzt rekonvaleszenten Clemens Heindl (Leistenbruch) und Alexander Hiesberger (Knieprobleme). Beide dürften im Testspiel gegen den SV Erlauf im Reserveteam ein Comeback feiern. Vogel bestätigt: „Beide stehen im Training und werden Einsatzminuten erhalten. Bei Hiesberger werden wir uns im Training unter der Woche anschauen, ob das blessierte Knie den Belastungen standhält.“ Außerdem wird der Innenverteidiger nach seiner Nasen-Operation mit einer Maske einlaufen.

SVg Purgstall. Die Erlauftaler mussten sich im Testspiel bei schwierigen äußeren Bedingungen am Kunstrasenplatzgegen das Team der SG Waidhofen/Ybbs mit einem 2:2 begnügen. Trainer Jürgen Moser ist dennoch zufrieden: „Es war ein guter Test. Wir haben sehr vieles richtig gemacht.“ Die Partie hätte ursprünglich auf Naturrasen ausgetragen werden sollen. Die Bodenverhältnisse ließen dies jedoch nicht zu.

Moser betont: „Natürlich ist es wichtig, so viele Einheiten wie möglich auf Naturrasen durchführen zu können. Fußball auf Kunstrasen ist eigentlich eine andere Sportart. Aber es ist kein Beinbruch, da wir zum Glück immer auf Naturrasen trainieren können.“ Das letzte Testspiel vor dem Rückrundenstart beimASK Kematen soll auf Rasen ausgetragen werden. In der Begegnung gegen Mosers Ex-Verein sollen die zuletzt fehlenden Florian Koppensteiner, Mathias Hofmarcher und Marc Vorderbrunner wieder an Bord sein. Rene Pitzl wird hingegen noch fehlen. Er steigt in dieser Woche wieder moderat ins Training ein. Ob er beim Saisonstarteinsatzbereit sein wird, ist fraglich.

