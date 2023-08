Gmünds Nachbarklub: „Ein Tiefpunkt in der Vereinsgeschichte“

Um den Fußball in der Gmünder Nachbarstadt Ceske Velenice war es schon einmal besser bestellt. TJ Lokomotiva Ceske Velenice holte in der Vorsaison nur sieben Punkte und musste als Stockletzter in die unterste tschechische Spielklasse absteigen. Seit Wochen halten sich in Gmünd die Gerüchte, dass Lokomotiva sich das gar nicht mehr antun werde, sondern gleich den Spielbetrieb eingestellt habe. „Stimmt nicht“, betont jetzt Obmann Karel Macho auf NÖN-Nachfrage. „Wir spielen weiter!“

Die Zeiten sind aber schwer am anderen Ufer der Lainsitz. Nach dem Abstieg haben viele Spieler den Verein verlassen, einige gingen auch nach Österreich, wie Michal Jaburek, der sich wieder Brand-Nagelberg angeschlossen hat - auch Gmünds Neuer Anton Sytnyk spielte schon für Lokomotiva. „Das Personal ist schon sehr knapp“, seufzte Macho, dessen Verein schon seit vielen Jahren mit der dünnen Personaldecke kämpft. Das schlägt sich auch auf die sportliche Leistungsfähigkeit nieder. Am Samstag unterlage Ceske Velenice der Reserve des SV Haie Hoheneich mit 3:5.

„Es ist zweifellos ein Tiefpunkt in der langjährigen Vereinsgeschichte“, sagt Milan Zemanek, Lokomotiva-Urgestein, Funktionär und einige Zeit auch Trainer: „Das hat sich in den letzten Jahren leider angekündigt. Wir verlieren zu viele junge Spieler an umliegende Vereine oder sie wechseln nach Österreich.“ Momentan verfügt der Verein über drei Nachwuchsmannschaften: U9, U11 und eine U15 als Spielgemeinschaft mit Suchdol. Immerhin ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft: Schließlich wurde erst im Sommer das Vorjahres die Sportanlage mit einem völlig neuangelegten Rasenplatz samt Kunsttrasen-Trainingsplatz eröffnet.