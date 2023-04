Letzter Versuch: Bruno Meyer und Amaliendorf gehen getrennte Wege

Werbung

Witterungsbedingt blieb der SC Amaliendorf am Wochenende spielfrei. Ruhig blieb es deshalb beim Tabellenschlusslicht aber nicht. Im Kampf um den Klassenerhalt tauschte der Verein zehn Runden vor dem Ende noch einmal den Trainer. Nach nur elf Spielen ist Bruno Meyer, der erst im September nach Edgar Eichlers Abgang zu Waidhofen übernommen hatte, wieder Geschichte. Der neue Mann auf der Trainerbank ist Markus Gaunersdorfer.

„Er hat keine Vorurteile, jeder muss sich neu beweisen“

Der 49-jährige Wiener spielte als Aktiver viele Jahre in der Regionalliga Ost. Als Trainer hat er bislang vier Vereine auf seiner Vita stehen: Untersiebenbrunn (damals 2. Klasse Marchfeld), Marchegg (damals Gebietsliga Nord/Nordwest), Drasenhofen (damals 2. Klasse Weinviertel Nord) und zuletzt bis zum September 2022 Kronberg in der 2. Klasse Weinviertel Süd. Gaunersdorfer ist im Besitz der UEFA-B-Lizenz.

„Er hat uns in den Gesprächen überzeugt, will noch einmal neu im Trainergeschäft angreifen. Dass der Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt ein Risiko ist, ist uns bewusst. Wir sind aber bereit, das einzugehen“, sagt Sektionsleiter Michael Pichler. „Er ist ein Außenstehender, kennt keinen Spieler, hat keine Vorurteile, jeder muss sich neu beweisen.“

Der neue Mann auf der Amaliendorfer Trainerbank: Markus Gaunersdorfer Foto: privat

Ob die angesprochenen Vorurteile ein Seitenhieb auf Bruno Meyer sind? Pichler verneint: „Der Trainerwechsel ist absolut nichts gegen Bruno. Er hatte es schon im Herbst schwierig, hat die Mannschaft trotzdem übernommen. Jetzt haben wir im Winter neu angegriffen. Das Feuer ist zuletzt aber etwas erloschen, was uns auch Spielergespräche gezeigt haben. Wir haben haben dennoch lange überlegt, aber für uns ist es ein letzter Versuch. Vielleicht klappt es. Wenn nicht, dann haben wir aber alles probiert.“

Meyer: „Eine kurze, aber intensive Zeit“

Für Bruno Meyer verlief das Engagement beim SC Amaliendorf erfolglos. In elf Spielen schauten gerade einmal zwei Punkte heraus, die Mannschaft ist mit vier Zählern am Tabellenende einzementiert. „Es war eine kurze, aber intensive Zeit. Aber wenn du nix gewinnst, ist es halt schwierig“, sagt Meyer in der Rückschau. „Ich verstehe die Entscheidung. Das Trainergeschäft ist so. Der Verein will den Turnaround schaffen und während der Saison kannst du nur den Trainer tauschen, wenn du etwas ändern möchtest. Wir haben uns aber im Guten getrennt. Ich wünsche der Mannschaft wirklich, dass sie das Ziel noch erreicht!“