Abstiegskampf: Jetzt warten die direkten Gegner

Es ist wieder nichts passiert. Weil auch die Konkurrenz erneut ausließ, bleibt der Abstand nach vorne gleich, Schweiggers verpasste im Heimspiel gegen ersatzgeschwächte Lilienfelder aber auch die Chance auf mehr.

„Es war wieder die Möglichkeit da, dass wir da auf jeden Fall anschreiben“, haderte auch Trainer Christoph Pomassl. Unmittelbar nach dem Spiel wirkte der Schweiggers-Coach im Interview gezeichnet von den 90 Minuten. „Mir fehlen ein bisschen die Worte“, sagte er. Seine Mannschaft hatte bei einem Lattentreffer von Benjamin Graussam früh die Chance in Führung zu gehen. Am Ende wurde Schweiggers eine kurze Unachtsamkeit zum Verhängnis, nachdem der USC in der ersten Halbzeit noch gut im Spiel war. „Sie sind in der zweiten Halbzeit besser geworden, aber es ist bitter, dass wir das erste Tor durch einen Outeinwurf kassieren“, seufzte Pomassl.

Wir müssen definitiv vom vorletzten Platz wegkommen, denn der wird nicht reichen. Christoph Pomassl, Trainer USC Schweiggers

Die Spieler müssen das Spiel abschütteln und den Blick nach vorne richten, so der Trainer. In den sechs ausständigen Runden hat Schweiggers noch einmal alle Abstiegskandidaten, mit Ausnahme von Rabenstein, vor der Brust. Schon am Freitag wartet im SKE-Stadion Eggenburg. „Ein wichtiges Spiel. Es kristallisiert sich heraus, dass drei oder vier Mannschaften um den Abstieg spielen. Wenn wir dranbleiben wollen, ist verlieren eigentlich verboten“, fordert Pomassl. Rechenspiele sind vorerst nicht angebracht. Der Trainer weiß: „Wir müssen definitiv vom vorletzten Platz wegkommen, denn das wird nicht reichen.“