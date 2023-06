Die drei Punkte kamen wohl zu spät

Es war ein bittersüßer Abend, als Schweiggers am Freitag den ersten Sieg im Frühjahr feierte. Eine Woche zuvor galt der Abstieg als praktisch besiegelt. Das tut er auch weiterhin, geht es nach Sportleiter Thomas Reif, auch wenn der Rückstand auf Herzogenburg auf fünf Punkte geschrumpft ist. „Man muss realistisch denken. Ja, man kann Herzogenburg noch einholen, aber wir planen für die Gebietsliga. Alles andere wäre utopisch“, sieht er die Lage nüchtern.

Die Waldviertler waren gegen Seitenstetten wie ausgewechselt, ließen sich auch von einem frühen Rückstand nicht aus der Bahn werfen. Schön herausgespielte Treffer, bis hin zu einem Zaubertor von Markus Brunner, machten das 0:1 wett, schließlich gewann Schweiggers verdient 4:1. „Anscheinend müssen wir fix abgestiegen sein, damit man solche Spiele sieht von uns“, schmunzelte Reif. „Es war das beste Spiel im Frühjahr. Hut ab vor der Leistung. Die Mannschaft hat wirklich gekämpft, auch nach dem frühen 1:0 gegen uns.“

Schweiggers will sich gebührend verabschieden

Warum es zuvor nicht so funktionieren wollte, kann der Sportliche Leiter nicht erklären. „Das würde ich auch gerne wissen. Solche Ergebnisse hätte ich mir in der ersten, zweiten, dritten, vierten Runde gewünscht“, so Reif, der den Glauben an die Mannschaft aber nie verlor. „Wir haben uns in eine Negativspirale hineingespielt, und jetzt wo wir fix abgestiegen sind, ist im Kopf wahrscheinlich ein Knopf aufgegangen.“

Vor dem Saisonfinale gegen Amaliendorf und Wieselburg lässt sich Reif auf keine Rechenspiele mehr ein. Die Devise laute, sich gebührend von der Liga zu verabschieden. Das Derby kommt ihm daher gerade recht: „Schweiggers gegen Amaliendorf ist immer ein interessantes und heißes Duell.“