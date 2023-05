Auch Schweiggers ist so gut wie abgestiegen

Die Niederlage im Kellerduell gegen Herzogenburg war voraussichtlich der finale Schlag für den USC Schweiggers im Abstiegskampf. Der direkte Gegner liegt drei Runden vor Schluss mit acht Punkten Vorsprung auf dem voraussichtlich rettenden zwölften Platz (auch drei Absteiger sind noch möglich, sollte Mannersdorf in der 1. Landesliga noch der Klassenerhalt gelingen).

„Nach den Ergebnissen in der Regionalliga rechne ich zu 99 Prozent mit zwei Absteigern“, sagt auch USC-Sportleiter Thomas Reif, für den es der erste Abstieg seiner Karriere wäre. „Das ist es für die meisten im Verein. Die Stimmung war betrübt. Vor allem weil wir in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, aber die Chancenauswertung mal wieder furchtbar. Wenn du dann nur drei Tore im Frühjahr machst und nur einen Punkt, dann hast du es am Ende auch nicht verdient.“

„Man kann ja auch wieder aufsteigen“

Mit etwas Abstand blickt er auf „vier lehrreiche Jahre in der 2. Landesliga“ zurück. „Der Fußball macht mehr Spaß da. Wir haben gut mitgehalten und auch gegen größere Mannschaften stark gespielt, Chancen auf Siege gehabt“, sagt Reif. „Klar ist es jetzt erst einmal ernüchternd und bitter, keiner steigt freiwillig ab. Trotzdem ist es kein Beinbruch. Man kann ja auch wieder aufsteigen.“

Geplant wurde ohnehin für beide Ligen, und das mit demselben Kader an inländischen Spielern, erklärt der Sportliche Leiter: „Alle Österreicher haben schon zugesagt, sie werden bleiben. Bei den Legionären wollen wir wieder auf zwei Spieler reduzieren. Das war nur eine Ausnahme, weil wir im Winter unbedingt nachlegen wollten.“ Dabei seien auch neue Gesichter möglich, da aufgrund von Verletzungen und Formtiefs zuletzt einige nicht ihre gewohnte Leistung abrufen konnten. „Das wird sich in nächster Zeit zeigen.“

In den drei ausstehenden Spielen will sich Reif „gebührend verabschieden. Wir wollen auf jeden Fall die Punkte machen, und werden auf keinen Fall die Köpfe hängen lassen.“ Rein rechnerisch lebt die Chance ja sogar noch…