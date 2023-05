Schweiggers stagniert: „Dann steht uns nichts anderes zu“

Für den USC Schweiggers war der Samstag doppelt bitter, denn nach der eigenen schmerzhaften Niederlage am Vortag, mussten Christoph Pomassl und Co. tatenlos zusehen, wie die direkte Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg davonzog.

Der Trainer zog nach dem Spiel ein enttäuschtes Fazit, sah bereits 3:0-Sieger Eggenburg davonziehen, da waren Herzogenburg und Rabenstein noch in Reichweite. Ein Sieg gegen Rohrendorf war schon zu diesem Zeitpunkt „auf jeden Fall“ ein Muss. „Wir haben bis jetzt erst einen Punkt im Frühjahr eingesammelt. Wenn sich das nicht bessert, dann steht uns auch nichts anderes zu, als dass wir den Gang in die Gebietsliga antreten müssen. Ohne Punkte kann man nicht in der Liga bleiben.“

Die Chancen seien seit Samstag sehr gering geworden, man wolle die Mannschaft aber nicht mit der Tabelle belasten, sondern „von Match zu Match schauen“, ergänzt Sportleiter Thomas Reif. „Auch wenn das eine Aussage fürs Phrasenschwein ist.“ Andererseits könnten die Spieler nun nichts mehr verlieren, meint der Funktionär noch. „Wir sind alle nur Amateure, es geht keine Welt unter, wenn wir absteigen. Ich werde die Spieler nicht am Rathausplatz in Schweiggers aufhängen.“

Er plane bereits für beide Fälle, einen Verbleib in der 2. Landesliga ebenso wie den Gang in die Gebietsliga. „Sonst wären wir ja grob fahrlässig“, stellt Reif klar, denn das Handtuch sei deshalb noch lange nicht geworfen. „Was ich trotzdem von den Spielern verlange, ist, dass man erkennt, dass sie drinbleiben wollen. Mit einer gewissen Leck-mich-am-Arsch-Einstellung sind vielleicht erst recht ein paar Punkte drin.“ Am Sonntag kommt aber ein unpassender Gegner nach Schweiggers. Denn Rohrendorf hat als Drittplatzierter, bei einem Spiel weniger, noch etwas vor…