Sportchef Reif sauer: „Dann müssen wir zum Kinderturnen“

Rabenstein war für die Pomassl-Elf keinen Ausflug wert. Nicht nur, dass der USC Schweiggers den Anschluss an den direkten Konkurrenten verlor und auf den vorletzten Platz rutschte, fühlte sich die Mannschaft dabei auch ungerecht behandelt.

Besonders ärgerlich für den USC war die rote Karte für Petr Šourek in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der Spieler nahm ein tschechisches Schimpfwort in den Mund und wurde von Schiedsrichter Matthias Lenz ohne Zögern ausgeschlossen. Landsmann Jakub Hric kassierte Gelb für Kritik, später wurde auch Trainer Christoph Pomassl verwarnt. Mächtig sauer war nach dem Spiel der Sportliche Leiter Thomas Reif: „Er kriegt rein Rot für ein blödes Wort, aber wenn man bei uns ‚Scheiße‘ oder ‚verflucht‘ sagt, wird nie einer bestraft werden. Weil dann müssen wir in Zukunft zum Kinderturnen gehen.“

Doppelt bitter für Schweiggers: Es war Šourek, der nur wenige Momente zuvor im Strafraum zu Fall gekommen war, doch wegen einer vermeintlichen Schwalbe sogar Gelb sah. „Für mich war es ein Foul, und er selbst sagt, der Spieler hat ihm definitiv die Beine weggezogen“, legt sich Reif fest.

Šourek fehlt gegen den Tabellenführer

Schon zuvor blieb die Pfeife des Unparteiischen einmal still – bei einem möglichen Handspiel im Strafraum Rabensteins. Schweiggers kassierte das 0:1 aus einem Tausend-Gulden-Schuss, und fand mit nur zehn Spielern nicht mehr ins Spiel zurück. „Sie waren sonst nicht annähernd besser“, meinte Sportchef Reif.

Die Strafe für Šourek, der wohl für mindestens zwei Spiele aussetzen muss, mache die Situation für Schweiggers nicht einfacher. Besonders, da jetzt der Tabellenführer wartet. Reif: „Ybbs hat nach der Niederlage gegen Wieselburg was gutzumachen. Wir sind dagegen Vorletzter und wieder unten reingerutscht.“