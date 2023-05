Trainer Pomassl: „Für uns ist noch einiges drinnen“

Im Auswärtsdoppel gegen Purgstall und St. Peter schrieb der USC Schweiggers ein erstes Mal an, mit einem Punkt macht die Elf von Christoph Pomassl vorerst aber keine großen Sprünge in der Tabelle, wie der Trainer weiß: „Purgstall war spielbestimmend, sie haben sich den Punkt verdient“, sagte Pomassl, nachdem seine Mannschaft bei der SVg sogar in Führung gelegen war. „Für uns ist es natürlich bitter, uns hätte ein Dreier mehr weitergebracht.“

Am Ende ist kaum etwas passiert, lediglich Eggenburg zog davon und verschaffte sich im Abstiegskampf etwas Luft. Die direkten Gegner für Schweiggers sind Herzogenburg und Rabenstein, beide würde man mit einem Sieg einholen. „Wir haben noch Partien, es ist noch einiges drinnen“, macht Pomassl seiner Mannschaft Mut.

Die darf am Samstag wieder auf die Unterstützung ihrer Fans zählen, wenn Lilienfeld nach Schweiggers kommt. Der Trainer wird auf eine stabile Defensive setzen, die er nach der hohen Niederlage gegen Würmla deutlich forcierte. Für die Tore soll Petr Šourek sorgen, der im Nachtrag gegen St. Peter am Montag noch fehlte.