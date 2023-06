Versöhnlich in die Gebietsliga

Wer dachte, dass sich Schweiggers im Kampf um die goldene Ananas keinen Haxen mehr ausreißt, hat am Freitag schwer geirrt. Denn während die Hausherren im ersten Durchgang noch einiges schuldig blieben, war die Pomassl-Elf spätestens nach dem Seitenwechsel voll im Spiel, und verlangte dem Tabellendritten, im Frühjahr noch einer von drei Aufstiegskandidaten, alles ab. „In der zweiten Halbzeit waren wir besser und aggressiver, so wie ich mir die Leistung im Frühjahr vorgestellt hätte“, war Sportleiter Reif halbwegs zufrieden.

Geholfen hätte der Punkt selbst dann nichts, hätte Schweiggers davor im Derby gegen Amaliendorf nicht völlig ausgelassen. Schlussendlich war es der berühmte Sechs-Punkte-Sieg in der 23. Runde, der Herzogenburg am Ende den Klassenerhalt gegen die Waldviertler sicherte. Und dennoch, ganz sang- und klanglos wollte sich Schweiggers nicht aus der Liga verabschieden. „Wir haben die Niederlage (gegen Amaliendorf; Anm.) einigermaßen wettgemacht, es war ein versöhnlicher Abschied“, sagte Reif.

Die Schweiggerser um Paul Almeder (links) holten zum Abschluss gegen Wieselburg noch ein 2:2, verabschiedeten sich erhobenen Hauptes aus der 2. Landesliga. Foto: Fritz Schiller

Der vorerst letzte Auftritt in der 2. Landesliga war auch das letzte Spiel für Petr Sourek und Daniel Nespor in Schweiggers. In der Gebietsliga sollen neue Kräfte aushelfen. Man wolle sich dort konsolidieren, meint Reif: „Wir wollen mit der Mannschaft wieder Erfolgserlebnisse feiern, wieder Spaß am Fußball haben.“