Verfolger rücken Ybbsern auf den Pelz

Das einzige Sonntagsspiel hat’s in sich. Denn die Ybbser Niederlage gegen Würmla hat die Karten im Meisterquartett neu gemischt. Die Top Vier sind nur fünf Zähler auseinander. Und in Rohrendorf treffen zwei Teams aufeinander, die den Donaustädter in die Meistersuppe spucken können. Wieselburg hat ein Match weniger als die Konkurrenz am Konto, nach Verlustpunkten fehlen nur zwei Zähler auf Platz eins.

Verfolger haben Lunte gerochen

Ein Duo, das jedenfalls für die Vizekrone gut ist - und vielleicht sogar für noch mehr. Den Schlager gibt’s im Livestream der Runde in voller Länge zu sehen. Die Kooperation mit Amateurscout macht’s möglich: Ein Top-Spiel der 2. Landesliga West zeigt meinfussball zur Gänze, von den übrigen Matches fassen Highlightvideos die wichtigsten Szenen zusammen.

Nach dem knappen Sieg in Amaliendorf steht für die Rohrendorfer am Sonntag ein echtes Highlight auf dem Programm. Vor heimischem Publikum empfangen Wildpert & Co. den Tabellennachbarn aus Wieselburg, den man im Herbst mit 4:0 bezwungen hat. „Ich erwarte mir ein sehr interessantes Spiel auf Augenhöhe. Ein unglaublich guter Gegner“, sagt Trainer Stefan Kerzig. Besonders achtsam sollte die Hintermannschaft der Rohrendorfer sein. Wieselburg-Stürmer Gabriel Hinterberger durfte sich in dieser Saison bereits über 24 Treffer freuen. Gabriel Heindl ist bei den Braustädtern fraglich. Die nun „wieder Lunte gerochen haben“, wie Trainer Rudi Vogel feststellt.

Vogel hofft auf Schützenhilfe

Der Umfaller der Ybbser gegen Würmla macht's möglich. Plötzlich ist wieder alles offen. „Wirklich gerechnet haben wir nicht mehr damit“, verweist Vogel auf die unerwartete Wende. Der Wieselburger Trainer ist bewusst, dass es das Restprogramm in sich hat. Vor allem die Partie gegen Rohrendorf: „Eine ganz harte Nuss, die es von uns zu knacken gilt. Wir wollen aber bestehen und hoffen gleichzeitig, dass Ybbs in Purgstall erneut Punkt liegenlässt.“

Seitenstettens Superlauf

Das Topteam der Rückrunde kommt aus Seitenstetten. Ein Prädikat, das die Mostviertler am Freitag gegen Gmünd bestätigen möchten. „Wir haben halt einen Lauf und haben uns auch viel erarbeitet, dürfen uns darüber auch freuen, aber wir wissen, dass wir weiter an uns arbeiten und weiterhin sehr gut trainieren müssen“, erklärt Seitenstetten-Coach Peter Thaller.

„Endspiel“ in Eggenburg

In unteren Gefilden treiben sich unfreiwillig Eggenburg und Schweiggers herum. Gewinnen die Eggenburger, hätten sie fünf Runden vor Schluss satte zehn Punkte Vorsprung auf den Vorletzten. Geht das Spiel verloren, steckt der SKE weiterhin voll im Abstiegskampf. „Es ist für uns ein Endspiel“, redet Eggenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schmidt gar nicht lange herum. „Wir wollen gewinnen. Dann hätten wir doch einiges an Luft auf die beiden letzten Plätze.“

Noch mehr unter Druck steht Schweiggers, das nun am Stück auf die Mitbewerber im Tabellenkeller trifft. „Ein wichtiges Spiel. Es kristallisiert sich heraus, dass drei oder vier Mannschaften um den Abstieg spielen. Wenn wir dranbleiben wollen, ist verlieren eigentlich verboten“, fordert Pomassl.

Weiter auf der Kellerstiege

In den unteren Gefilden der 2. Landesliga West spitzt sich die Situation weiter zu. Der Zwölfte Herzogenburg bekommt's mit Nachzügler Amaliendorf zu tun. „Es gibt keine Ausreden mehr“, nimmt SCH-Trainer Marc Andre Unterhuber sein Team in der Pflicht. „Daheim spielen wir voll auf Sieg.“

Die Nüsse werden immer härter für die Raben

Derbyflair gibt's ein paar Kilometer weiter. Lilienfeld findet sich im gesicherten Mittelfeld, die Gäste aus Rabenstein müssen noch um den Ligaverbleib bangen. Valerian Hörmann sah zum fünften Mal Gelb und muss beim schweren Auswärtsspiel in Lilienfeld zuschauen. Auch Gruberbauer wird erneut fehlen. SCR-Trainer Andreas Gutlederer: „Es wird nicht leichter, war es aber noch nie.“ Im Herbst unterlag der SCR mit 1:2.

Moser will das Manko wettmachen

Derbystimmung auch in Purgstall: Die SVg hat Platz fünf in Reichweite, der Ybbser Vorsprung auf St. Peter ist zusammengeschmolzen - dennoch bleibt die Haabs-Elf im Rennen um's 1.-Landesliga-Ticket in der Pole Position. „Ich hoffe, dass uns bewusst ist, dass wir alles geben und uns auf unsere Tugenden besinnen müssen, damit wir zum Erfolg kommen. Damit wir hoffentlich so auftreten wie gegen St. Peter“, blickt Trainer Christian Haabs voraus.

Purgstalls Coach Jürgen Moser schwört sein Team für das Duell mit den Donaustädtern ein: „Das ist für heuer unser letztes Nachbarschaftsderby. Da wir in der laufenden Saison noch kein einziges gewinnen konnten, hoffe, ich, dass wir gerade im Spiel gegen den Tabellenführer dieses Manko ändern können.“

St. Peter schaut nur auf sich selbst

Spannend wird's in Würmla, wenn die „Elf des Frühjahrs“ den Titelanwärter St. Peter fordert. Die Mostviertler mischen noch im Aufstiegsrennen mit. Auch wenn das für Trainer Günter Zach momentan nicht die Hauptsache ist: „Auf die Konkurrenz schaue ich maximal mit einem Auge. Wir beschäftigen uns nur mit uns selbst. Meisterkampf werde ich sicher keinen ausrufen – mit unserer Performance bin ich bislang aber schon zufrieden“, sagt der UFC-Coach. Würmla machte zuletzt mit einem 3:1 gegen Ybbs den Titelkampf wieder spannend. Trainer Walter Brandstätter weiß, was seine Truppe erwartet: „Ein spielstarkes Team!“

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Seitenstetten - Gmünd (S. Mayer; C. Krickl, Foca); 20 Uhr: Eggenburg - Schweiggers (Kazanci; Kocaslan, Bölling).

Samstag, 16.30 Uhr: Herzogenburg - Amaliendorf (M. Günes; Griessler, Seven), Lilienfeld - Rabenstein (G. Knezevic; Snopek, Feric); 17 Uhr: Würmla - St. Peter/Au (Kotsch; Talpos, Popov); 18 Uhr: Purgstall - Ybbs (Javornik; Nagbou, E. Kaya).

Sonntag, 16.30 Uhr: Rohrendorf - Wieselburg (Hertelt; Sen, K. Barmaksiz).