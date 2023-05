SCW lässt noch höheren Sieg liegen

Wieselburg - Eggenburg 4:2. Nach dem der SC Wieselburg in der Vorwoche in Lilienfeld über ein 1:1-Remis nicht hinauskam, beträgt der Rückstand auf Leader schon acht Punkte. Dennoch wollten die Heimischen nicht nur die letzte Chance wahren, sondern auch dem Heimpublikum wieder einen Sieg „schenken“. Zu Gast war mit Eggenburg am Freitagabend (19.30 Uhr) eine Mannschaft, die zwar gut in Rückrunde kam, zuletzt aber wieder gegen Seitenstetten und den Tabellenletzten Amaliendorf verlor. Von Beginn an war aber zu sehen, dass Wieselburg ganz klar der “Herr im Haus” war. Der SCW kontrollierte von Minute eins an Ball und Gegner und ging durch ihren Top-Torjäger Gabriel Hinterberger schon nach drei Minuten n Führung. Und die Braustädter drückten weiter. David Zefi und Andreas Schluder, die nach Verletzung wieder retour waren und zumindest circa eine Stunde spielen konnten, machten ordentlich Betrieb.

Dazu blieb Goalgetter Gabriel Hinterberger ein ständiger Unruheherd. Noch vor der Pause (38. Minute) erhöhten die Heimischen auf 2:0 – Florian Heigl erzielte den zweiten Treffer der Heimischen. Und auch nach der Pause änderte sich zunächst wenig am Spielgeschehen. Wieselburg dominierte die Angelegenheit. Nach einer guten Stunde (61. Minute) erzielte Wieselburgs Gabriel Hinterberger seinen zweiten Treffer und stellte auf 3:0. Was nach einer Vorentscheidung klang, war aber auch eher der Beginn einer Phase, in der Wieselburg die Partie etwas “schleifen ließ”. So konnte in der 73. Minute Dzemil Alic auf 3:1 verkürzen. Danach drückten die Gäste etwas und konnten sogar, weil Wieselburg nicht ganz im Spiel war, auf 3:2 verkürzen. Jindrich Kucera traf in der 89. Minute. Ehe dann aber noch mehr Spannung oder sogar ein Ausgleich aufkommen konnte, war Wieselburg zur Stelle und Florian Heigl erzielte ebenfalls seinen zweiten Tagestreffer und besorgte mit dem 4:2 in der Nachspielzeit den Endstand.

Rudolf Vogel, Trainer, SC Wieselburg: “Über das gesamte Spiel gesehen hatte ich nie das Gefühl, dass unser Sieg gefährdet war. Wenn wir heute deutlich höher gewinnnen, hätte auch keiner was sagen können.”

Torfolge: 1:0 (4.) Hinterberger, 2:0 (38.) Heigl, 3:0 (61.) Hinterberger, 3:1 (73.) Alic, 3:2 (89.) Kucera, 4:2 (90+5.) Heigl

Karten: Schluder (42., Gelbe Karte Foul), Heindl (86., Gelbe Karte Foul)Macho (59., Gelbe Karte Foul), Glanz (85., Gelbe Karte Kritik), Lippeck (82., Gelbe Karte Unsportl.), Bergmann (85., Gelbe Karte Foul), Kraft (12., Gelbe Karte Foul)

Wieselburg: Gottsmann, Wurzer Reinhard, Hinterberger, Saffertmüller, Pilz Jürgen (77. Uka), Schluder (68. Wurzer), Heigl, Wurzer Philipp (77. Heindl), Zefi (60. Biber), Salata, Faletar

Eggenburg: Kraft, Schölm, Cevik (80. Berger), Tretzmüller, Kucera, Alic, Kolarik, Bergmann, Lippeck, Fritz (70. Walla), Bura (HZ. Macho)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Wucherer