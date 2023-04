Partie gedreht, Derby gewonnen

Werbung

Wieselburg - Purgstall 3:1. Am Freitagabend (19.30 Uhr) war es wieder so weit – das größte Derby im Erlauftal und vielleicht auch eines der größten und wichtigsten Duelle im NÖ-Unterhaus stand am Programm. Wieselburg empfing Purgstall. Die Vorzeichen waren klar: Wieselburg braucht einen Sieg, um die letzten Meisterchancen nicht vorzeitig begraben zu müssen, Purgstall startete mit drei Pleiten die Rückrunde und will den „Turnaround“. Dazu wollten das Prestigeduell sowieso beide Teams gewinnen. Von Beginn an war vor allem in den Zweikämpfen zu sehen, um wie viel es geht. Den besseren Start erwischten dann (für den ein oder anderen vielleicht etwas überraschend) die Gäste aus Purgstall. In der 13. Minute gingen die Gäste durch Angreifer Lukas Wöran mit 1:0 in Front.

Auch in der Folge sahen die etwa 800 Zuseher in Wieselburg starke Gäste. Die Heimischen hatten noch etwas mehr vom Spiel, gefährlicher waren aber die Gäste, die durch Wöran auch noch das 2:0 erzielen hätten können. Wieselburg wurde in Durchgang eins nur einmal nach einer Standardsituation gefährlich. Dazu muss gesagt werden, dass die Wieselburger mit den Verletzungen von Alexander Hiesberger und David Zefi zwei Rückschläge hinnehmen. Damit ging es mit 1:0 für Purgstall in die Pause. Doch in dieser dürfte Heim-Coach Rudolf Vogel die richtigen Worte gefunden haben, denn nur wenige Minute nach der Pause erzielten die Heimischen den 1:1-Ausgleich. Nach einer Standardsituation köpft Tobias Saffertmüller zum 1:1 ein (46. Minute).

Und nur fünf Minuten später (51. Minute) dreht Wieselburg das Derby komplett. Nach einem Gestocher in Folge einer erneuten Standardsituation war der Torjäger der Hausherren, Gabriel Hinterberger, zur Stelle und trifft zum 2:1. Somit war die “durchaus harte Arbeit” der Gäste bis dahin zunichte. Hier folgte dann auch die beste Phase der Gastgeber, doch das 3:1 sollte (noch) nicht fallen. Somit blieb es hochspannend bis zum Schluss. Die Gäste, auch mit dem ein oder anderem frischen Mann am Feld, warfen alles nach Vorne und drückten auf das 2:2. Doch Wieselburg nutzte in den Schlussminuten noch einen Konter durch Florian Heigl zum 3:1 und zur endgültigen Entscheidung.

Rudolf Vogel, Trainer, SC Wieselburg: “Natürlich war es im ersten Durchgang nicht ganz gut von uns, was aber nach den Verletzungen und dem Rückstand auch verständlich ist. Die zweite Halbzeit war von meiner Mannschaft richtig gut und macht mich sehr stolz. In Summe ein verdienter Derbysieg.”

Torfolge: 0:1 (13.) Wöran, 1:1 (46.) Saffertmüller, 2:1 (51.) Hinterberger, 3:1 (92.) Heigl

Karten: Vogel (92., Gelbe Karte sonst.)Mistelbauer (64., Gelbe Karte Kritik), Scharner (64., Gelbe Karte Unsportl.)

Wieselburg: Schluder, Faletar, Saffertmüller, Wurzer Philipp, Heindl (88. Biber), Salata, Hinterberger, Wurzer Reinhard, Gottsmann, Zefi (44. Pilz), Hiesberger (38. Heigl)

Purgstall: Hofmarcher, Obermayr Alexander, Obermayr Kevin (62. Sailer), Schiefer (78. Morina), Scharner (73. Reiter), Zeller (78. Vorderbrunner), Fallmann, Mistelbauer, Dinc, Wöran, Koppensteiner

750 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Mayrhofer