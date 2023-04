Vierter Sieg in Folge für Würmla

Würmla - Rabenstein 3:1. Die Gäste präsentierten sich so, wie es Würmla-Coach Walter Brandstätter vorausgesagt hatte. Rabenstein agierte mit hohen Bällen auf Zielspieler Robert Gruberbauer. Der Ex-Langenrohrer sollte die Anspielstation vorne sein. Dies funktionierte in den ersten Minuten sehr gut, da hatte Würmla Probleme, doch ab Minute 20 etwa übernahmen die Heimischen klar das Kommando. Die erste Riesenchance bot sich Clemens Lippert, der aber nicht selbst abzog, sondern zu Patrick Denk am langen Pfosten weiterleitete - doch dieser verfehlte das Spielgerät knapp (21.). Lukas Klingenbrunner erzielte (32.) das erste Tor - aber da war die Fahne des Linesman wegen abseits oben. Würmla war jetzt klar die bessere Elf, dominierte das Spiel. Einige haarige Situationen (vermeintlicher Elfer) wurden vom Schiri nicht geahndet. Die Heimischen konnten aus der Überlegenheit kein Kapital schlagen. So blieb es beim 0:0 zur Pause.

Die kalte Dusche erfolgte kurz nach dem Wechsel - 0:1

Es kam, wie meist in so Spielen - den ersten Treffer erzielten die Gäste. Todt war auf die „Reise“ gesendet worden, die Abwehr der Heimischen reklamierte heftig abseits, doch der Schiri anerkannte den Treffer. Das taktische Konzept der Gäste schien aufzugehen. Doch danach brachten sich die Pielachtaler selbst in die Bredouille. Gruberbauer reklamierte lautstark beim Linienrichter, der Schiri konnte diese Unsportlichkeit nur mehr mit Gelb-Rot ahnden (66.) - das war die Wende im Spiel. Die Hausherren drückten aufs Tempo und Philipp Nussbaumer schloss seinen energischen Vorstoß mit einem eiskalten Schuss ins Eck ab (71.)

In den Schlussminuten verwandelte Würmla das Remis in einen glanzvollen Sieg

Rabenstein versuchte dennoch in Unterzahl jetzt auf die drei Punkte zu gehen, statt einen Zähler zu sichern. Die Pielachtaler standen punktemäßig gefährlich nahe am Abgrund, Würmla nützte dies eiskalt aus. Ein Freistoß von Schreier wurde von der Mauer der Gäste unhaltbar abgefälscht (91..) - Riesenjubel bei den Heimischen. Die Gutlederer-Elf warf nun alles nach vorne, doch Denk bediente den eingewechselten Nentwich optimal - 3:1 (92.) - alle Messen waren nun gesungen.

Trainer Walter Brandstätter, SV Würmla: „Wir wollten den Sieg , Rabenstein wollte ihn auch, hatte sich aber durch einen Ausschluss selbst in Schwierigkeiten gebracht. Ich kann meiner Mannschaft nur gratulieren. Sie hat sich selbst auch nach dem Rückstand nicht aufgegeben - und letztendlich verdient drei Punkte eingefahren.

Es war eine taktisch gute Leistung von uns. Wir waren dem Sieg näher, haben uns aber durch eine Disziplinlosigkeit selbst geschadet. Bei der Elfersituation war ein Kontakt da.“

Andreas Gutlederer, Trainer, SC Rabenstein

Statistik:

Würmla - Rabenstein 3:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (53.) Todt, 1:1 (72.) Nussbaumer, 2:1 (90+1., Freistoß) Schreier, 3:1 (90+3.) Nentwich

Karten: Lahsnig (42., Gelbe Karte Foul)Gruber (3., Gelbe Karte Foul), Pieber (30., Gelbe Karte Foul), Gruberbauer (32., Gelbe Karte Foul), Gruberbauer (71., Gelb/Rote Karte Kritik)

Würmla: Schreier, Denk, Schnopp (84. Nentwich), Moissl, Lahsnig (72. Schauer), Lippert, Klingenbrunner (84. Marschall), Schimany (38. Strohmayer), Nussbaumer, Rauscher, Weissmann

Rabenstein: Rusch, Arvensis, Grünbichler Markus (80. Kraushofer), Gruber, Grünbichler Manuel, Habertheuer (84. Oberleitner), Traby, Hörmann, Todt (84. Grünbichler), Pieber, Gruberbauer

152 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Toiflhart