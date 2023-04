 Wieselburg triumphiert im Derby

Werbung

Ybbs - Wieselburg 0:5. Adrenalin auf beiden Seiten, an die 900 Zuschauerinnen und Zuschauer und pünktlich zum Anpfiff kommt auch noch die Sonne heraus: Es war alles angerichtet für das heiße Derby zwischen Ybbs und Wieselburg am Samstagnachmittag.

Und beinahe ist es auch ein perfekter Start für die Donaustädter: Flanke von Andrei Dronca von der rechten Seite vors Tor, Wieselburgs Keeper Dominic Gottsmann lässt den Ball aus und Christian Hackl kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss, Gottsmann bügelt seinen Fehler ab gleich wieder aus, hält die Null.

Es ist eine offene Anfangsphase, in der Wieselburg dann aber schon einige Male vor den Ybbser Kasten kommt. Und nach einer Viertelstunde können die Gäste das erste Mal jubeln: weiter Ball nach vorne in den Strafraum, Clemens Heindl spielt ihn zurück auf Gabriel Hinterberger, der knapp vor der Strafraumgrenze abzieht und flach ins rechte Eck schießt – 0:1.

Noch zwei Tore in Hälfte eins

Damit können die Ybbser noch gut umgehen, machen immer wieder Druck, vor allem über die Seiten. Und so könnten Fabian Holzer und Manuel Leitgeb bei je einer guten Möglichkeit auch ausgleichen, scheitern aber.

Deutlich effizienter ist Wieselburg: Kombination von Hinterberger und Philipp Wurzer auf der rechten Seite, Wurzer flankt in die Mitte und David Zefi ist bei der zweiten Stange zur Stelle - 0:2. Und kurz vor der Pause der nächste Schock für Ybbs: Zefi zieht von der linken Seite aus ab, ASK-Keeper Stefan Mitmasser wehrt ab, der Ball rollt aber Hinterberger vor die Füße – Abstauber zur Wieselburger 3:0-Führung.

Ybbser Treffer nicht gegeben

Nach dem Seitenwechsel bläst Ybbs noch einmal zum Angriff und startet fast auch die Aufholjagd: Nach einer kurz abgespielten Hackl-Ecke bringt Matthias Wurm den Ball zur Mitte und Kapitän Dominik Aigner befördert die Kugel mit dem Kopf in die Maschen! Das Tor zählt aber nicht: Der Schiri entscheidet auf Abseits.

Und es kommt noch bitterer für die Schwarz-Weißen: Praktisch im Gegenzug bekommen die Wieselburger einen Freistoß zugesprochen, Filip Faletar flankt von der linken Seite in den Strafraum und Wurm schießt den Ball unglücklich ins eigene Tor – 0:4.

Hinterberger trifft zum dritten Mal

Damit ist beim ASK die Luft draußen. Das Trainerduo Christian Haabs und Hannes Sonnleitner geben dafür drei Jungen noch Spielzeit, bringen Matteo Holzer, Fabian Kamleithner und Dominik Streisselberger.

Wieselburg hat noch zwei Topchancen: Hinterberger schießt an die Stange, Clemens Heindls Schuss wehrt Mitmasser ab. In der 85. Minuten setzen die Braustädter dann den triumphalen Schlusspunkt: Hinterberger nimmt Matteo Holzer im Sechzehner den Ball ab und netzt zum 5:0-Sieg ein, mit dem Wieselburg nun wieder auf drei Punkte an Ybbs herangekommen ist.

Stimmen zum Spiel:

Christian Haabs, Trainer, ASK Ybbs: „Es war ein Totalversagen - von allen. Da können auch wir uns als Trainer nicht ausnehmen. Aber es gibt so Spiele. (...) Vielleicht war das der Weckruf zur richtigen Zeit.“

Rudolf Vogel, Trainer, SC Wieselburg: „Das war eine perfekte Leistung meines Teams. Wir haben gewusst, was auf dem Spiel steht. Bei einer Niederlage wäre für uns der Zug abgefahren gewesen. Mit dem 5:0-Sieg machen wir es nun wieder spannend. Der Druck war groß, aber es ist uns gelungen, dass die Meisterschaft nicht schon nach zwei Runden im Frühjahr quasi entschieden ist.“

01.04.2023 16:30

Tore: Heim Matthias Wurm (54., Eigentor), Gast Gabriel Hinterberger (15.), Gast Gabriel Hinterberger (42.), Gast Gabriel Hinterberger (85.), Gast David Zefi (32.)

Ybbs: Stefan Mitmasser, Thomas Kaminger, Fabian Marcel Holzer, Robert Kaminger, Dominik Aigner, Andrei-Florin Dronca, Matthias Wurm, Manuel Leitgeb, David Pudelko, Christian Hackl, Stefan Strohner, Michael Knezevic, Mario-Tiberiu Dragodan, Blaz Udovcic, Fabian Kamleithner, Matteo Holzer, Dominik Streisselberger, Mario-Tiberiu Dragodan (HZ. statt David Pudelko), Blaz Udovcic (HZ. statt Andrei-Florin Dronca), Matteo Holzer (61. statt Stefan Strohner), Dominik Streisselberger (73. statt Christian Hackl), Fabian Kamleithner (73. statt Fabian Marcel Holzer)

Wieselburg: Dominic Gottsmann, Clemens Heindl, Tomas Salata, Philipp Wurzer, Filip Faletar, Reinhard Wurzer, David Zefi, Andreas Schluder, Alexander Hiesberger, Gabriel Hinterberger, Tobias Saffertmüller, Fabian Pilz, Luca Biber, Jürgen Pilz, Florian Mathias Heigl, Roman Wurzer, Fabian Leitner, Florian Mathias Heigl (65. statt Clemens Heindl), Luca Biber (79. statt Tobias Saffertmüller), Roman Wurzer (89. statt Filip Faletar), Jürgen Pilz (89. statt Reinhard Wurzer)

Karten: Matthias Wurm (29. Gelb Unsportl.), Fabian Marcel Holzer (43. Gelb Foul)