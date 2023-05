Würmla zu effizient für Ybbs

Ybbs - Würmla 1:3. Die Partie beginnt eigentlich perfekt für Ybbs: Flanke von Fabian Holzer und Manuel Leitgeb trifft per Kopf. Das Tor zählt aber nicht, der Unparteiische entscheidet auf Abseits. „Das war extrem schade, dass wir da nicht in Führung gegangen sind“, blickt ASK-Trainer Christian Haabs zurück. Stattdessen jubelt Würmla schon in der zwölften Minute: schöner Ball auf Clemens Lippert auf der rechten Seite, scharfer Pass zur Mitte und Patrick Denk läuft perfekt mit und trifft zum 0:1.

Die Ybbser machen daraufhin weiter das Spiel, kommen immer wieder nach vorn, werden aber zu wenig zwingend oder schießen zu oft noch einen Gegner an. „Es war ein Spiel auf ein Tor, aber wir haben ein bisschen zu ideenlos gespielt“, sagt Haabs. Eine Topchance hat etwa Mario-Tiberiu Dragodan, sein Volleyschauss nach Flanke von Matthias Wurm geht aber über den Gästekasten.

Deutlich effizienter ist Würmla: Ybbs verliert im Angriff auf der Seite den Ball, dann geht's blitzschnell, Pass auf Denk, Denk dribbelt sich in Richtung Mitte und zieht aus großer Distanz von der linken Seite ab - Treffer der Marke Traumtor zum 0:2-Pausenstand.

Schnopp macht den Deckel drauf

In derselben Tonart geht es nach dem Seitenwechsel weiter: Ybbs drückt an, macht immer mehr auf und kommt damit noch öfter in Richtung Würmlas Tor, Treffer will dem ASK aber keiner gelingen. So fällt in der 84. Minute die Vorentscheidung zugunsten der Gäste: Würmla bringt den Ball in den Sechzehner, Kopfball von Markus Schnopp auf Dominic Rauscher, Rauscher passt zurück auf Schnopp und der vollendet zum 3:0 für Würmla.

Danach hat Leitgeb dann noch eine Doppelchance auf das 1:3, als er Würmlas Keeper Fabian Weissmann anschießt. Auf der anderen Seite könnte Würmla sogar das 4:0 schießen, als Kapitän Rauscher einen Freistoß an das rechte Lattenkreuz jagt. Am Ende gelingt Ybbs dann nur noch der Ehrentreffer: Der nach seiner Verletzung zurückgekehrte David Pudelko verkürzt nach einem Eckball auf 1:3.

Christian Haabs, Trainer, ASK Ybbs: „Wenn ein Gegner so effizient ist, hat er es sich verdient, zu gewinnen. Effizienz ist halt auch eine Kategorie im Fußball und wenn wir so ineffizient spielen wie in diesem Spiel, dann haben wir uns den Sieg auch nicht verdient.“

Highlights

Statistik:

Ybbs - Würmla 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (12.) Denk, 0:2 (24.) Denk, 0:3 (84.) Schnopp, 1:3 (90+2.) Pudelko

Karten: Hackl (78., Gelbe Karte Unsportl.)

Ybbs: Mitmasser; Fabian Holzer (85. Aydin), Robert Kaminger, Aigner, Strohner (HZ. Thomas Kaminger); Leitgeb, Holzer Matteo (58. Pudelko), Wurm, Dronca (58. Udovcic); Dragodan, Hackl.

Würmla: Lahsnig (59. Schauer), Rauscher, Schnopp, Weissmann, Schreier, Moissl, Strohmayer (HZ. Sprengnagel), Nussbaumer, Lippert (89. Nentwich), Denk (59. Marschall), Klingenbrunner

273 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Marchsteiner