Admira nimmt Duo unter die Lupe

Neuzugänge? Weiter Fehlanzeige. Albin Gashi bleibt in diesem Sommer der einzige Neue bei der Admira. Zumindest vorerst. Beim 4:0-Testspielsieg gegen Draßburg standen zwei Offensivleute auf dem Prüfstand. Zum einen Anouar El-Moukhantir. Der 25-jährige Deutsche war in abgelaufenen Saison bei 2. Liga-Absteiger Young Violets engagiert. Zum anderen Can Yahyla Moustfa. Der 18-jährige Syrer kickte zuletzt in der Nachwuchsabteilung des deutschen Bundesligisten Leverkusen. „Die beiden haben individuell guten Job erledigt“, meint Chefcoach Thomas Pratl. Ob einer oder beide verpflichtet werden? „Das diskutieren wird intern intensiv. Es ist noch keine Entscheidung gefallen.“

Es braucht hundert Prozent Überzeugung

Einerseits ist nach der einvernehmlichen Vertragsauflösung mit Aleksanders Kostic, sowie dem Abgang von Hoffnungsträger Angelo Gattermayer in der Offensive Handlungsbedarf geboten, andererseits „werden wir nur Transfers tätigen, von denen wir zu hundert Prozent überzeugt sind. Es muss sportlich, menschlich und wirtschaftlich passen“, verspüren Pratl und Co. keinerlei Druck um jeden Preis reagieren zu müssen. Das Credo der letzten Wochen bleibt weiterhin unverändert: „Wenn wer kommt, dann muss er auch wirklich eine Verstärkung sein. Ansonsten haben wir die Spieler, die da sind. Die Qualität ist vorhanden“, wiederholt Pratl.