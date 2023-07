Admira stattet Talent Feiner mit Profivertrag aus

Teenager Fabian Feiner bekommt bei der Admira seinen ersten Kontrakt als Profi. Der Defensivakteur, der mit 12 Jahren in die Südstadt kam, gilt als Stammspieler bei der ÖFB-U17- Nationalmannschaft und war Führungsspieler im U18-Team der Admira. Zudem schnupperte der gebürtige Hartberger bereits immer wieder ins Training der Profis hinein. „Dieses Engagement ist ein klares Zeichen, dass wir in Zukunft ganz bewusst und vermehrt auf die Jugend setzen wollen. Unser Nachwuchs ist das Herzstück des Vereins. Es ist uns daher enorm wichtig, in dieser Richtung früh die Weichen zu stellen“, erklärt Sportdirektor Peter Stöger