Amstetten: War die Trennung von Trainer Fallmann richtig?

Nach dem Aderlass im Sommer kamen die Kicker des SKU Amstetten nicht auf Touren. Nur einen Punkt holen die Mostviertler aus den ersten sechs Zweitligapartien. Zu wenig. Und so war das 0:1 im NÖ-Duell mit dem SKN St. Pölten das letzte Spiel von Jochen Fallmann (44) auf der Amstettner Bank. Der Klub reagierte mit der Beurlaubung des Trainers auf den Negativlauf. Nach etwas mehr als zwei Jahren geht Fallmanns Ära in Amstetten zu Ende. Bis zuletzt hatte sich der Coach überzeugt gezeigt, die Wende zu schaffen. Was die Klubführung anders sah.

War die Trennung von Trainer Jochen Fallmann die richtige Entscheidung?