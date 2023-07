Braucht's ein Tor, trifft Malicsek

Ein Torgarant, der immer trifft, wenn er gebraucht wird: So einen Spieler wünscht sich jeder Verein. Normalerweise ist es ein Stürmer, ein Offensivspieler, der diesen Job erledigt. Bei der Admira ist es aktuell ein Defensivallrounder, der immer dann einnetzt, wenn es eng wird: Lukas Malicsek. Der 24-Jährige traf in der letzten Runde der Vorsaison gegen Steyr mit der Brust, staubte im Cup gegen Klagenfurt mit dem Fuß ab und schlug am Freitagabend gegen Stripfing mit dem Kopf zu. Malicsek präsentiert sich vor dem gegnerischen Tor plötzlich kaltschnäuzig und universell wie ein echter Goalgetter. Der Lauf kommt aber eigentlich aus dem Nichts. Malicsek traf in seinen ersten 93 Pflichtspielen für die Admira nämlich nur einmal.

Offensive Interpretation des Außenverteidigers

Wie ist die aktuelle Serie zu erklären? Malicsek spielt derzeit nicht im Zentrum, sondern auf der defensiven Außenbahn: „Am liebsten spiele ich im Zentrum, aber als Außenverteidiger habe ich schon im Nachwuchs-Nationalteam und auch schon in der Bundesliga bei der Admira gespielt. Dort kann ich offensiver sein, schalte mich auch oft ein“, vor allem nach Standardsituation hat Malicsek ein gutes Gespür. So wie gegen Klagenfurt war es auch gegen Stripfing ein Einwurf, in dessen Folge Malicsek aus kurzer Distanz das Leder über die Linie bugsierte.

Es kann alles passieren. Wir dürfen nicht anfangen nachzudenken, was möglich sein könnte. Lukas Malicsek über die Saisonziel mit der Admira

Scheint so, als bräuchte sich die Admira derzeit gar keine Sorgen machen, wenn es eng wird, ist Malicsek zur Stelle: „Sieht danach aus, ich hoffe natürlich, dass der Lauf noch weitergeht“, schmunzelt die Nummer sechs der Admira. Malicsek weiß aber auch, dass sowohl das Cupspiel gegen ASK Klagenfurt als auch der Liga-Auftakt gegen Stripfing anders hätten ausgehen können. „Nach den letzten zwei Jahren war es wichtig, nicht gleich wieder in die Negativschlagzeilen zu geraten“, sorgt der gelungene Saisonstart in der Südstadt für ein erstes Aufatmen.

Eine Prognose, was in dieser Spielzeit für die Admira möglich ist, will Malicsek nicht wagen. „Die Liga ist so eng. Es kann alles passieren. Wir dürfen nicht anfangen nachzudenken, was möglich sein könnte. Es ist zwar eine Phrase, aber wir müssen von Spiel zu Spiel schauen.“ Das nächste Spiel ist am Freitag in Ried. Was ist von dem Bundesliga-Absteiger zu erwarten?: „Sie haben eine komplett neue Mannschaft, schwer einzuschätzen“, meint Malicsek, der mit „einem kleinen Hexenkessel, das war schon in der Bundesliga in Ried immer so,“ rechnet.