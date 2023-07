Ehrgeiziges Energiebündel für den SKN

Schon als Knirps wurde Klein-Gerhard Joel genannt. Und das ist ihm geblieben – auch in seiner Fußballkarriere. Die führte den Sohn angolanischer Eltern vom heimischen Kaiserslautern über Blau-Weiß Linz zu Vorwärts Steyr. Dort gehörte der 26-Jährige zu den auffälligsten Akteuren. „Joel ist ein Spieler, den nicht unbedingt jeder sofort am Zettel hätte“, sagt Sportdirektor Tino Wawra, der ihn aus gemeinsamen Zeiten in Linz kennt: „Ich weiß um seine Qualitäten und seinen Charakter. Er kann die linke Seite beackern, hat einen super linken Fuß und kann auch Tore schießen.“ In St. Pölten will der 1,68 Meter kleine Kicker Großes erreichen, muss sich mit Thomas Salamon ums Leiberl auf der linken Seite raufen.

„Ich bin ehrgeizig, will mich immer verbessern“, nimmt Dombaxi den Kampf an. Beim SKN unterzeichnete er einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. „Mit den ambitionierten Zielen des SKN St. Pölten kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren, ich kann's kaum erwarten, dass die Saison endlich richtig losgeht“, sagt der Linksfuß, der seit fünf Jahren in Österreich kickt (78 Zweitligaspiele, elf Tore). Bald werden auch die SKN-Fans Joelkennenlernen.