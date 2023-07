Ein Brustsponsor für den SKN St. Pölten

Das nächste wirtschaftliche Puzzleteil passt! Der SKN St. Pölten darf mit der SYNERGIE PERSONAL AUSTRIA GmbH einen neuen Brustsponsor sowie Premiumpartner präsentieren. Das Unternehmen ist, mit Geschäftsführer Martin Völker, bereits seit mehr als 15 Jahren treuer Partner des SKN St. Pölten. Die Völker GmbH wurde 2005 gegründet und überlässt derzeit rund 2200 Arbeitskräfte an 15 Standorten österreichweit. Mit Ehrlichkeit, Fleiß und permanenter Kundennähe hat sich das Unternehmen binnen kurzer Zeit zu einem der TOP-Personalbereitsteller in Österreich entwickelt.

Ende 2017 kam es zur Fusion mit der Synergie-Gruppe. Synergie agiert derzeit in 17 Ländern mit 800 Standorten weltweit und betreut rund 65.000 Mitarbeiter, die weltweit für Kunden im Einsatz sind. Mit einem Umsatz von ca. drei Milliarden Euro ist Synergie in Frankreich die Nummer eins und in Europa der fünft größte Personalbereitsteller. In der kommenden Saison 23/24 wird das SYNERGIE-Logo als Brustsponsor auf den Dressen der Profimannschaft zu sehen sein.

Premiumpartner für den Sponsorenpool

„Wir sind sehr stolz, dass wir die Zusammenarbeit mit Synergie Personal Austria intensivieren konnten und wir das Unternehmen ab sofort als neuen Brustsponsor präsentieren dürfen“, erklärt Matthias Gebauer, Geschäftsführer Wirtschaft bei den Wölfen. „Ein großer Dank gilt dabei Martin Völker und seinem Team, die uns bereits seit vielen Jahren als Partner treu und nun als Premiumpartner an unserer Seite sind.“

Martin Völker, Geschäftsführer Synergie Personal Austria: „Wir sind mittlerweile seit mehr als 15 Jahren Sponsor des SKN St. Pölten. Umso mehr freut es mich, dass wir unsere Zusammenarbeit ab sofort intensivieren werden und wir mit unserem neuen SYNERGIE-Logo als Brustsponsor auf den Dressen der Profimannschaft vertreten sein werden. Wir bei Synergie Personal Austria sind vom jungen, dynamischen Weg des SKN St. Pölten absolut überzeugt und wünschen dem gesamten Team eine erfolgreiche Saison.“