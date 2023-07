Kein Tarnen vor dem Cup

Zwei Tests hat die Admira noch, dann steht am 23. Juli (10.30 Uhr) bei ASK Klagenfurt die 1. Runde im ÖFB-Cup am Plan. Am heutigen Mittwoch (18 Uhr) gastieren die Panther bei Regionalligist Donaufeld. Trainer Pratl wird noch etwas experimentieren. Am Samstag (15 Uhr) wird in der motion_invest Arena gegen den englischen Drittligisten Ipswich der Ernstfall geprobt. „Natürlich kommt es immer auf die Trainingsleistung an. Der ein oder andere, der gegen Ipswich spielt, wird sich aber auch im Cup in der Startelf wiederfinden. Eine gewisse Tendenz wird abzulesen sein“, schmunzelt Pratl.