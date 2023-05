„Lehrspiel“ - Anerkennung für Linzer Dominanz

In der Nachbetrachtung des Spitzenspiels gegen Blau-Weiß Linz waren sich so ziemlich alle einig: St. Pölten hat verdient verloren. Trainer Stephan Helm brachte es auf den Punkt: „Blau-Weiß hat seine Topleistung auf den Platz gebracht, wir eine gute, aber eben nicht unsere Top-Leistung.“ Und zur Linzer Dominanz, die vor allem in der ersten Halbzeit eklatant war: „Uns war klar, dass wir die Anfangsphase überstehen müssen. Das ist uns sogar gelungen und wir wurden von Minute zu Minute besser. Leider haben wir da unsere guten Kontermöglichkeiten nicht sauber zu Ende gespielt. Unser Plan hätte also funktioniert.“

Das sieht SKN-Vorstand Thomas Nentwich ein wenig differenzierter: „Das war ein Lehrspiel für unsere Burschen. Das meine ich so, wie ich es sage. Weil von solchen Spielen unter solchen Vorzeichen, vor so vielen Zuschauern kann man extrem viel mitnehmen.“

Tolle Kulisse im Spitzenspiel

Apropos Zuschauer - Pfiffe waren im Gegensatz zum letzten Heimspiel gegen Steyr diesmal keine zu hören. Die NV-Arena war mit 5.245 Zuschauer so gut besucht, wie zu Bundesliga-Zeiten nicht mehr. „Vorige Woche ist von unsere Seite etwas angesprochen worden, das unangenehm aber wichtig war“, erinnert Helm an die Aussagen seines Sportdirektors Jan Schlaudraff, der nach dem Steyr-Spiel pfeifende Fans aufforderte künftig zu Hause zu bleiben. Umso mehr freut Helm der tolle Besuch: „Um ehrlich zu sein, war ich mir immer sicher, dass wir die 5.000-Zuschauer-Marke knacken. Es herrschte eine tolle Atmosphäre und dafür bedanke ich mich.“

Für diese Atmosphäre sorgten freilich auch die knapp 800 Linzer Fans, die ihre Mannschaft lautstark unterstützten. Und mit ihr nach dem 2:0 die Tabellenführung feierten. Im Aufstiegsrennen hat Blau-Weiß nun alle Trümpfe in der Hand. Trainer Gerald Scheiblehner hebt aber den Zeigefinger: „Zwei Siege und ein Unentschieden reichen uns. Wir müssen aber voll fokussiert bleiben. Das werden harte drei Wochen. Wir glauben aber fest daran, dass wir das jetzt schaffen können.“

Titelkampf? St. Pöltner bleiben kämpferisch

Die Favoritenrolle liegt jetzt ganz klar bei den Linzern. Ganz aufgegeben haben die St. Pöltner den Meistertitel aber noch nicht. „Wir werden die Köpfe nicht senken und alles probieren, dass wir unsere Spiele gewinnen. Und dann schauen wir mal, was passiert“, gibt sich Innenverteidiger David Riegler kämpferisch. Er war übrigens einer der wenigen Spieler, die der Linzer Körperlichkeit etwas entgegenzusetzen hatte. Sein Trainer Stephan Helm will den Titelkampf ebenfalls noch nicht abschreiben: „Im Fußball sind schon größere Wunder passiert, als dass der SKN in drei Spielen drei Punkte abnimmt.“