Leoben setzt Jancker vor die Tür

Das ging jetzt aber fix! Nur fünf Runden Zeit bekamen Jancker & Co von der Klubspitze. Zweitligist DSV Leoben hat schließlich am Sonntag seine sportliche Führung vor die Tür gesetzt. Wie der Tabellenfünfte verlautete, habe man sich im Zuge einer Neuausrichtung mit Fokus auf die Bundesliga vom deutschen Trainer Carsten Jancker und Sportdirektor Viktor Stevanovic getrennt. Der 48-jährige Jancker hatte Leoben in den vergangenen beiden Jahren von der Landesliga bis in die zweite Leistungsstufe geführt. Sein Nachfolger wird am Montag präsentiert.

Die ersten drei Spiele der laufenden Saison hatte der Aufsteiger gewonnen, darauf folgten zuletzt zwei Niederlagen. Zuletzt gab's ein 0:1 gegen die Vienna. Für das späte „Goldtor“ der Döblinger sorgte der Ex-Admiraner Christoph Monschein.