Mostviertel-Bomber stürmt für die Vienna

Die Vienna hat am Donnerstag die Verpflichtung des Ybbsers David Peham bekanntgegeben. Mit dem Stürmer wechselt ein Dauerbrenner der2. Liga nach Wien-Döbling, der in den letzten Jahren immer unter den Topscorern der Liga war. Der 31-jährige Offensivspieler erhält bei den Wienern einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2025.Peham blickt in seiner Karriere bereits auf insgesamt 143 Spiele in der 2. Liga zurück, und traf dabei 68 Mal. Sein Debüt in „Liga-Zwa“ gab der gebürtige Niederösterreicher im Jahr 2018 beim SKU Amstetten.

In der AKA St. Pölten ausgebildet

Mit dem Kicken begann Peham im Nachwuchs seines Heimatvereins dem ASK Ybbs. 2006 ging es in die Akademie nach St. Pölten, wo er von der U15 bis zur U18 alle Stufen durchlief. 2010 holte ihn die Admira für die zweite Mannschaft. Nach einer Zwischenstation bei Gaflenz wechselte der Niederösterreicher zu Vorwärts Steyr in die Regionalliga Mitte. Bei den Oberösterreichern stand Peham in zwei Regionalliga-Saisonen in 53 Spielen am Platz und erzielte neun Tore.

Tore am laufenden Band für Amstetten

2015 ging es zurück nach Niederösterreich zum SKU Amstetten. Mit den Mostviertlern gelang dem beidbeinigen Angreifer 2018 der Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga, wo Peham sich mit seinen Toren ins Rampenlicht spielte. In 88 Zweitligaspielen für die Amstettner gelangen der Vienna-Neuverpflichtung 53 Tore.Nach seiner Zeit in Amstetten ging es für den Niederösterreicher in die Steiermark zum GAK. Für die Grazer absolvierte Peham in den letzten zwei Saisonen 55 Spiele und erzielte 15 Treffer.

Nächster Karriereschritt

Der Stürmer atmet durch. „Ich bin sehr glücklich mit dem Wechsel zur Vienna ein weiteres spannendes Kapitel in meiner Karriere starten zu dürfen. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr gut und haben mir die Entscheidung leicht gemacht“, sagt Peham.

„Seine Statistik spricht für sich und ich freue mich sehr, dass er ab sofort für uns auf Torjagd gehen wird“, unterstreicht Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz.