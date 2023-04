Viel Brisanz steckt im NÖ-Prestigeduell

Werbung

Spätestens nach dem 0:2 gegen Kapfenberg schrillen die Alarmglocken. Für die Admira wird's ein brenzliges Frühjahr - im Zeichen von Abstiegskampf pur. Der Auswärtsauftritt beim Tabellenführer (Freitag, 20.30 Uhr) kommt den Südstädtern angesichts der Ausgangslage nicht gerade gelegen. Die Elf von Rolf Landerl ist das schlechteste Auswärtsteam in Liga zwei und auch die aktuelle Form spricht ganz klar für die Landeshauptstädter.

Mit dem möglichen Aufstieg vor Augen strotzt der SKN vor Selbstvertrauen. Während die Admira auch gern oben mitspielen würde, die Realität mit dem Kampf gegen den Abstieg allerdings ganz anders aussieht als gedacht. Und doch: Derbys haben ja bekanntlich oft ganz eigene Gesetze. „Es gibt keine leichten Gegner in dieser Liga“, hält Abwehrchef Christian Ramsebner fest. „Ich sehe die Admira eher als schwierigen Gegner. Aber wir werden gut regenerieren, uns gut vorbereiten – dann bin ich überzeugt, dass wir drei Punkte holen.“ Etwas, das den Wölfen in Graz am vergangenen Freitag nicht gelungen ist. „Mit dem 0:0 können wir gut leben“, sagt der SKN-Kapitän. „Wir sind zum 13. Mal ohne Gegentreffer geblieben, diesen Punkt aus einer intensiven Partie nehmen wir gerne mit.“

An der Ausgangslage hat sich für die St. Pöltner vor dem anstehenden NÖ-Prestigeduell nichts geändert. Die Grazer bleiben zwei Zähler hinter dem SKN. „Gerade in der ersten Hälfte waren wir nicht mutig genug“, findet GAK-Spielmacher Michi Liendl. „Nicht unser bester Tag.“ Coach Gernot Messner ergänzt: „Für uns ist nach wie vor alles möglich.“

Vorsicht vorm Derbyschreck

Das Hinspiel in der Südstadt gewann die Admira mit 1:0, Filip Ristanic erzielte da das Goldtor. Die Hoffnungen ruhen vor dem Derby auch auf dem Youngster. Denn der ist, obwohl er so lange verletzt war und erst seit Kurzem wieder fit ist, der Toptorschütze der Admira mit fünf Treffern. Gegen Linz spulte er seit September wieder einen Kurzeinsatz von 17 Minuten ab. Die jüngere Derby-Statistik macht der Admira Mut. In den letzen zehn Duellen gab es für die Südstädter drei Heimsiege, zwei Auswärtssiege und drei Unentschieden, davon zwei auswärts und eines zuhause. Und ein Punkt wäre definitiv schon ein Erfolg für die Südstädter. Beim Aufstiegskandidaten in St. Pölten schaut die Erwartungshaltung anders aus.

Cheftrainer Stephan Helm kann einige Erkenntnisse aus Graz mitnehmen. „Die Mannschaft hat den Kampf angenommen, nie die Organisation verloren“, unterstreicht der Leitwolf an der Linie. „Nach den Zweiermannschaften der Bundesligisten sind wir die jüngste Mannschaft der Liga, der GAK ist die routinierteste Truppe, bringt viel mehr Erfahrung auf den Platz. Wir haben vieles gut gemacht. An den Lösungen im letzten Drittel müssen wir arbeiten, mehr Torgefahr ausstrahlen.“ Helms Fazit: „Das können wir besser.“ Was die Wölfe schon am Freitag beweisen wollen. Allen „Derbygesetzen“ zum Trotz...

Was das Saisonfinale bringt

Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten im Überblick. Entscheidend dürften die direkten Duelle zwischen dem GAK und Blau-Weiß kommende Woche sowie der Hit in der NV Arena zwischen den Wölfen und den Linzern in der 27. Runde (12. Mai) werden. Das nach der Papierform schwierigste Restprogramm hat der GAK.

SKN St. Pölten (46 Punkte): Admira (H). Dornbirn (A), Vorwärts Steyr (H), Blau-Weiß Linz (H), Kapfenberg (A), FAC (A), Rapid II (H).

Blau-Weiß Linz (45 Punkte): Dornbirn (H), Grazer AK (A), FAC (H), St. Pölten (A), Horn (H), Rapid II (A), Sturm Graz II (H).

GAK (44 Punkte): Lafnitz (A), Blau-Weiß Linz (H), Liefering (A), FAC (A)), Rapid II (H), Amstetten (H), Dornbirn (A).