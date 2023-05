SKN St. Pölten blickt der Realität ins Auge

Aus dem erhofften Endspiel wurde nichts. Für die Wölfe geht's am Sonntag nur mehr um die Ehre. Der Titelzug ist nach der 1:2-Niederlage in Wien-Floridsdorf endgültig abgefahrenzum Siegen verdammt, wollten sie im Titelkampf weiter ein (kleines) Wort mitreden. Der Wurm, der sich in den letzten Wochen ins St. Pöltner Fleisch bohrte, hatte aber auch in Floridsdorf Appetit. Ja, die Wölfe waren engagiert, von spielerischer Leichtigkeit war aber keine Spur. Daran änderte auch Rio Nittas Traumtor nichts zum 1:2. Der Dreikampf an der Spitze ist zum Zweikampf geschrumpft. Ohne St. Pöltner Beteiligung.

„Klar ist es ärgerlich, dass es für uns jetzt in der letzten Runde um nichts mehr geht“, stellt Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff fest. Der Deutsche redet nicht um den heißen Brei herum: „Am Ende muss man aber der Realität ins Auge sehen: Wir haben aus den letzten vier Spielen einen Punkt gemacht. Die heutige Partie hat ohnehin alles gezeigt. Wir hatten viele Spielanteile und waren im Aufbauspiel gut, hatten aber vorne keine Durchschlagskraft.“ Bitter für den ehemaligen Offensivspieler bei Bayern München, Hannover & Co.

Auf der Zielgeraden geschwächelt

„Die Mannschaft hat eine überraschend gute Saison gespielt. Trotzdem ist's ärgerlich, dass wir in dieser Phase nicht mehr haben herausholen können“, sieht's auch SKN-Cheftrainer Stephan Helm nüchtern. Den Blick auf den Aufwärtstrend der letzten Monate darf der ernüchternde Befund aber nicht trüben. Die nackten Zahlen: 18 Punkte holte der SKN im Herbst 2021, die Rückrunde brachte dann schon 24 Zähler ein. Im Herbst waren's – trotz durchwachsenem Beginn – 29 Zähler. Und in der Rückrunde, bei noch einem ausstehenden Match, deren 24. Ein Wert, den Luis Hartwig & Co gegen die Rapid-Fohlen noch einmal aufstocken können. Was aber nichts daran ändert, dass die Wölfe auf den nunmehrigen Aufstiegsfavoriten GAK in der zweiten Saisonhälfte zehn Punkte verloren haben.

Was dem Kader gut tun könnte

Den mangelnden Punch im letzten Drittel hat Sportdirektor Schlaudraff klar angesprochen. Just im entscheidenden Moment schlitterte mit Hartwig der beste SKN-Schütze in ein Formtief. Alternativen? Drängten sich nur bedingt auf. Einen „Brecher“ für den bisweilen nötigen Plan B haben die St. Pöltner nicht. Yacouba Silue bringt eine gewisse Wucht mit, trifft aber zu selten. Sprintrakete Jaden Montnor wirkte zuletzt fast phlegmatisch, spielt zu wenig auf den Endzweck. Der giftige, lauffreudige Rio Nitta empfahl sich im Saisonfinish für mehr Einsatzzeiten. Neben dem Sturm tun sich weitere Positionen auf, wo die St. Pöltner noch etwas Aufholbedarf haben. Im Mittelfeld fehlt ein Stratege, der den Laden zusammenhält und nach vorne hin Überraschungsmomente ins manchmal zu leicht auszurechnende SKN-Spiel bringt. Karim Conte stellte sich selbst ins Abseits, fehlt aber als beinharter Abräumer und Kilometerfresser vor der Abwehr. Und auf links? Könnten die St. Pöltner einen offensivfreudigen Turbo wie's auf rechts Julian Keiblinger ist, vertragen.