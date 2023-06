St. Pöltner sichern sich Knipser

Der gesuchte Knipser ist an Bord. Dario Tadic (33) wechselt von Bundesligist Hartberg eine Etage tiefer zum SKN, verknüpft mit der Hoffnung, St. Pölten nach oben zu schießen. Er hat bei den Wölfen einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Tadić war seit 2015 bei den Steirern aktiv, wobei der 33-jährige vor dem Tor stets viel Effizienz bewiesen hat. So war der bei der Austria ausgebildete Stürmer in der Saison 2019/20 drittbester Torschütze der gesamten Bundesliga. Mit fünf Treffern war Tadic zudem bester „Knipser“ im ÖFB-Cup 2017/18.

Freude beim Sportdirektor

Der Routinier könnte das gesuchte Puzzleteil sein, das den Niederösterreichern in der Vorsaison noch gefehlt hat. Darauf setzt jedenfalls Sportdirektor Tino Wawra. „Nach einem persönlichen Gespräch mit Dario war mir sofort klar, wie hungrig er noch ist“, erklärt Wawra. „Da wusste ich, dass ich ihn unbedingt nach St. Pölten holen will und ich bin überglücklich, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Ich denke, er will nochmals allen beweisen, wie gut er ist. Diesen einen Stürmer-Typ, den Dario verkörpert, gibt es in Österreich nicht mehr oft. Er war in den letzten Jahren immer ein Torgarant, egal ob er viel oder wenig gespielt hat.“

In Hartberg kam Tadic zuletzt vor allem als Joker zum Einsatz, verzeichnete aber dennoch sieben Bundesligatreffer. Beim SKN wird eine Führungsrolle auf ihn zukommen.„Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe in St. Pölten. Ich möchte einen großen Beitrag zu unserem Ziel, Aufstieg Bundesliga, leisten“, sagt der Instinktfußballer, der einst in Pinkafeld mit dem Kicken begonnen hat. „Da sich das Trainerteam und die sportliche Führung sehr intensiv um mich bemüht haben, war ich sehr schnell von diesem Projekt überzeugt.“