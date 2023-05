St. Pöltner Traum muss warten

Drei Farben, ein Traum“ — die St. Pöltner Fans machten mit ihrem Transparent klar, wohin die Reise geben soll. Doch nach der 0:2-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz muss sich der blau-gelb-rote Anhang aller Voraussicht nach auf eine weitere Saison in der Zweitklassigkeit einstellen. Bundesligareif war am Freitagabend nur die Kulisse in St. Pölten. Mehr als 5.200 Besucher, mehr als bei jeder anderen Zweitligapartien in der laufenden Saison, sorgten für eine würdige Kulisse samt phasenweiser Überforderung im Gastrobereich. Am Feld hatten Ramsebner & Co den weit abgebrühteren Linzern jedoch wenig entgegen zu setzen und mussten die Oberösterreicher vorbei ziehen lassen.

„Es ist noch nicht vorbei“, konstatiert Cheftrainer Stephan Helm, „im Fußball kann viel passieren.“ Seine Truppe muss auf einen Umfaller in Blau-Weiß hoffen, selbst voraussichtlich alle drei ausstehenden Partien (am Sonntag in Kapfenberg, anschließend beim FAC und zum Abschluss zuhause gegen Rapid II) gewinnen.

Blau-weiße Trümpfe

Die Linzer haben — mit zwei Zählern Vorsprung samt Erfolg im direkten Duell — alle Trümpfe in der Hand. Ronivaldo & Co haben zwei Heimspiele vor der Brust (gegen Horn und in der letzten Runde gegen die abstiegsgefährdeten Sturm-Graz-Youngsters), gastieren nur einmal auswärts in Wien-Hütteldorfer. „In St. Pölten haben wir einen großen Schritt gemacht, aber wir sind noch nicht aufgestiegen“, sagt der brasilianische Torjäger. Als Dritter im Bunde der Titelanwärter hat sich der GAK mit einem 2:1-Erfolg in Floridsdorf in Stellung gebracht. Das Restprogramm der Rotjacken: Auf Heimspiele gegen Rapid II und Amstetten folgt zum „Grande Finale“ die Auswärtsfahrt nach Dornbirn. „Blau-Weiß hat Big Points gemacht, verfügt jetzt über eine komfortable Ausgangsposition“, räumt Kapitän Christian Ramsebner ein. Den Titelkampf gibt aber auch der Routinier nicht verloren: „Jetzt heißt's erst einmal in Kapfenberg gewinnen und dann schauen, was noch möglich ist.“

Helm will seiner Truppe nichts vorwerfen, schaut nach vorne: „Wir legen den Fokus auf's nächste Spiel, wollen das Beste herausholen. Neun Punkte sind ja noch zu vergeben.“ Sportvorstand Thomas Nentwich ergänzt: „Von solchen Spielen unter solchen Vorzeichen, vor so vielen Zuschauern kann man extrem viel mitnehmen.“ Wenn schon nicht mehr für diese Saison, dann für die nächste. Der Traum mag sich verschoben haben, abgeschrieben hat man ihn in St. Pölten natürlich nicht. Spätestens 2024 soll's klappen.