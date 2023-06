Triestingtaler wechselt von Stuttgart zur Vienna

Die Vienna verpflichtete das heimische Nachwuchstalent Marvin Schuster. Der Triestingtaler, der seine ersten Fußballschuhe für den SKV Altenmarkt zerrissen hat, wechselt vom Bundesligisten VfB Stuttgart zu den Döblingern. Für die Schwaben spielte Schuster in der vergangenen Saison 14 Partien für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest. „Marvin blickt auf eine sehr gute Ausbildung zurück und wird uns mit seiner Größe, Zweikampfstärke und sehr gutem Passspiel weiterhelfen“, hofft Sportdirektor Andreas Ivanschitz.

Von Hütteldorf nach Stuttgart und retour nach Wien

Ausgebildet wurde der Innenverteidiger zunächst in der Akademie des FC Salzburg, wo er die U15 und U16-Mannschaft des Serienmeisters durchlief. 2019 wechselte der damals 16-Jährige von Salzburg zum SK Rapid. Für die U18-Mannschaft der Hütteldorfer spielte Schuster zwei Saisonen, bevor er sich dem Nachwuchs des VfB Stuttgarts anschloss. Von der U19-Mannschaft der Deutschen gelang ihm der Sprung in die zweite Mannschaft, für die er insgesamt 17 Partien in der Regionalliga Südwest absolvierte.Schuster hat auch insgesamt neun Einsätze in unterschiedlichen Nachwuchsauswahlen des ÖFB. Für die U15 bestritt der Verteidiger vier, für die U16 drei und für die U17-Auswahl zwei Einsätze.

Hochmotiviert in die Saison

„Ich freue mich, dass ich ab sofort Spieler der Vienna bin. Im Fußball ist die Vienna jedem ein Begriff, ich habe viel über den Klub gehört, aber auch schon gesehen“, sagt der 1,93-Meter-Mann. „Die Ausrichtung des Vereins hat mich überzeugt. Man möchte hier etwas entwickeln und ich bin hochmotiviert meinen Beitrag für die Mannschaft zu leisten.“