Wenn ein Heiliger dem SKN die Daumen drückt

Ein bisschen Hilfe von oben kann nicht schaden. Schon gar nicht, wenn die Admira – nicht eben ein Lieblingsgegner der St. Pöltner – in der NV Arena zu Gast ist. Und so spuckten die treuesten SKN-Fans in die Hände und machten schon vor dem Spiel Stimmung. Mit einer ganz ungewöhnlichen Choreographie, in die jede Menge Arbeitsstunden geflossen sind. „Heiliger Leopold, führe uns zum Sieg“, beschwor die Wolfbrigade den NÖ-Landespatron. In Szene gesetzt wurde der Leopold mit einem aufwändigen Transparent. Zwei, drei Abende pro Woche wurde seit Mitte März an dem Schmuckstück gearbeitet. Und der Glücksbringer verfehlte seine Wirkung nicht. Denn souverän präsentierten sich die Wölfe nicht gegen den kriselnden Ex-Bundesligisten.

Zwischen Geduld und Rasenschach

„Das war die erwartet schwere Partie“, konstatiert Cheftrainer Stephan Helm. Jaden Montnor traf früh nach einem Schnitzer des ehemaligen St. Pöltners George Davies. „Die Admira hat trotz unserer frühen Führung in vielen Phasen mit sieben Mann um den eigenen Sechzehner verteidigt.“ Man wollte „geduldig bleiben“, verrät Helm. Freilich zeigte sich das am Platz als uninspiriertes Rasenschach – mit einem Abwärtstrend nach der Pause. Als die Südstädter aufmachten „wären Räume für uns dagewesen“, kritisiert Helm. „Die haben wir aber viel zu schlampig bespielt und daher die Spielkontrolle verloren.“

Die Joker haben's gerichtet

Die Dichte im Kader gab den Ausschlag. Mal wieder mussten es die Joker richten – und just ein echtes SKN-Urgestein mutierte zum sportlichen „Glücksbringer“. Daniel Schütz hatte bei seinem Comeback nach fast halbjähriger Verletzungspause (Achillessehne) eine zündende Idee, spielte Keiblinger frei, dessen Querpass drückte Silue zum entscheidenden 2:0 über die Linie. Was für eine Rückkehr für den 31-Jährigen, der Ende September bislang seine letzten Zweitligaminuten gesammelt hatte und heuer erst einmal für die Juniors auflaufen konnte. „Daniel hat eine entscheidende Rolle gespielt“, unterstreicht Helm. „Für ihn freut es mich besonders, weil er eine wirklich lange Leidenszeit hinter sich hat.“

Starke Bilanz gegen Dornbirn

Absolut positiv: Auch ohne den angeschlagenen Christian Ramsebner – an seiner Stelle streift Christoph Messerer die Kapitänsschleife über – stand die Null. Erst fünf Gegentore hat der SKN St. Pölten in den bislang neun Partien der Rückrunde kassiert – Ligabestwert. „Messi“ ist in die Fußstapfen des suspendierten Karim Conte getreten. Und auch in der Heimbilanz haben sich die St. Pöltner verbessert. Nur Blau-Weiß Linz und (der noch ungeschlagene) GAK haben daheim mehr gepunktet. Der SKN marschiert weiter an der Spitze weg. Und will den Kurs am Samstag im Ländle halten.

Helm: „Es ist nicht alles perfekt. Aber man spürt den Spirit am Platz. Dieser Teamgeist ist über die vergangenen Monate gewachsen.“ Den will man auch in Dornbirn auf den Platz bringen. Die jüngsten zwei Duelle gewann der SKN.