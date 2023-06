Wölfe sichern sich Routine

Auch wenn sie nicht immer zum Stammpersonal gehört haben, zählt der SKN St. Pölten auch in der kommenden Saison auf die Routine seiner beiden „Teamoldies“. Daniel Schütz (31) und Thomas Salamon (34) bleiben den Wölfen für ein weiteres Jahr erhalten. Die beiden Routiniers haben ihre auslaufenden Verträge verlängert. „Mit ihrer Erfahrung und Routine sind sie nicht nur am Platz eine wichtige Stütze für die junge Mannschaft – sondern natürlich auch abseits“, sieht Jan Schlaudraff, Geschäftsführer Sport beim SKN, das Duo in einer Doppelrolle. Linksverteidiger Salamon kam auf 20 Saisoneinsätze. Seinen 152 Bundesliga-Auftritten würde der gebürtige Burgenländer gerne noch ein paar Matches hinzufügen: „Wir werden hart arbeiten. Dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir unsere Ziele schon nächste Saison erreichen.“

„Schützi“ freut sich über Vertrauen

Bereits ein St. Pöltner Urgestein ist Daniel Schütz. Der Mann mit dem großen Kämpferherz hat sich als Fanliebling etabliert, plagte sich aber heuer mit Verletzungen herum. Daher kam „Schützi“ nur auf zehn Zweitligapartien (zwei Vorlagen). „Ich danke dem gesamten Verein rund um die Geschäftsführung für das Vertrauen“, sagt Schütz, der bei den Wölfen auch längst im Nachwuchsbereich eingebunden ist.“