Admira siegt im NÖ-Derby

Admira - Amstetten 3:1. Die am Freitag bekannt gewordenen SKU-Neuzugänge Marco Siverio Toro und Marco Kadlec traten die Reise in die Südstadt mit an, nahmen zunächst aber noch auf der Bank Platz.

Zu Beginn des NÖ-Derbys versucht die Admira, zügig das Kommando zu übernehmen. Nach einem schnellen Konter weiß sich Admiras Jakob Schöller beim davoneilenden Burak Yilmaz aber nur durch ein Foul zu helfen, das auch prompt mit Gelb geahndet wird. Der folgende Freistoß bringt dem SKU jedoch nichts ein. Wenig später schlagen die Gäste dann aber doch früh in der Partie zu. Nach einem Abspielfehler in der Admira-Defensive schnappt sich Tobias Pellegrini den Ball und legt noch einmal weiter zum freistehenden Dominik Starkl ab, der das Leder zum 0:1 ins Admira-Tor schiebt.

Die Hausherren lassen sich davon in weiterer Folge nicht beirren, haben etwas mehr Ballbesitz und spielen weiter offensiv nach vorne. Die nennenswertesten Gelegenheiten ergeben sich für die Admira aus zwei Eckbällen, wirklich in Gefahr gerät die Gäste-Defensive dabei aber nicht.

Traumtor zum Ausgleich

Neun Minuten nach dem Führungstreffer sollte es für die Admira dann aber doch so weit sein: Nach einem Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung der Amstettner zieht Albin Gashi Richtung Gäste-Tor, zieht aus knapp 20 Metern ab und trifft sehenswert ins lange Kreuzeck zum 1:1. Mit Fortdauer der Partie erhöhen die Heimischen ihre Ballbesitzphasen weiter und setzen sich immer häufiger in der Hälfte des SKU fest, wirklich brenzlig wird es vorerst aber nicht. Die Gäste kommen ihrerseits meist nur zu kurzen Entlastungsangriffen, die die Admira-Defensive aber dann doch das eine oder andere Mal vor Probleme stellt, die sie nur durch Fouls zu lösen weiß: So sieht auch Patrick Puchegger dadurch – wie schon Gashi und Schöller zuvor – die Gelbe Karte.

Nach einer Trinkpause nach knapp 25 Minuten haben die Hausherren zwar deutlich mehr Ballbesitz als die Gäste. Die zündende Idee fehlt dabei jedoch genau so wie bei den wenigen Entlastungsangriffen der Amstettner. Folgerichtig geht es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Admira dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich ein ähnliches Bild wie zuvor. Dieses Mal sind es jedoch die Hausherren, die nicht lange mit einem Treffer auf sich warten lassen. Von der Seite segelt eine Flanke in den SKU-Strafraum, wo der zur Halbzeit eingewechselte Nicolas Keckeisen unbedrängt zum 2:1 einnicken kann. Nur wenige Augenblicke später bewahrt Tormann Elias Scherf die Amstettner vor einem noch höheren Rückstand, indem er den aufs Tor zulaufenden Offensivspieler noch entscheidend am Torabschluss hindern kann.

SKU offensiv zu harmlos

Danach macht sich auch Amstetten durch einen Starkl-Abschluss bemerkbar, die Admira-Defensive klärt jedoch sicher. Nach einer Stunde mischen dann auch die Amstettner Neuerwerbungen Toro und Kadlec mit, kurz darauf folgt jedoch der nächste Dämpfer für die Gäste. Über die linke Seite bringt Lukas Malicsek unbedrängt eine flache Hereingabe vor das Tor, wo Reinhard Young unbedrängt zum 3:1 einschieben kann.

Im Anschluss wird die Partie etwas zerfahrener, viele kleinere Fouls und Spielunterbrechungen stören den Spielfluss. Insgesamt die Admira zwar weiterhin mit mehr Ballbesitz, wirklich Gefährliches entsteht dabei aber nicht. Die Gäste auf der anderen Seite zeigen sich zwar bis zum Schluss bemüht, doch noch zum Torerfolg zu kommen. Insgesamt bleiben die Amstettner Offensivakzente jedoch zu harmlos, in Gefahr kommt Admira-Goalie Christoph Haas nicht mehr. Amstetten ist also auch nach fünf Runden noch ohne Sieg und hält bei nur einem Punkt. Für die Admira ging es hingegen nach der Niederlage in Dornbirn zurück auf die Siegerstraße, durch die drei Punkte schob man sich auf den dritten Platz nach vorne.

Statistik:

FC FLYERALARM ADMIRA – SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 3:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (9.) Starkl, 1:1 (17.) Gashi, 2:1 (53.) Keckeisen, 3:1 (61.) Young.

Gelbe Karten: Schöller (6., Unsportl.), Gashi (15., Foul), Puchegger (22., Unsportl.), Puczka (44., Foul); Hahn (55., Unsportl.), Tomka (66., Unsportl.).

Admira: Haas; Puchegger (46. Keckeisen), Schöller (81. Ristanic), Puczka (46. Davies), Malicsek; Gashi (71. Stevanovic), Vorsager, Rasner, Galle; Young, Schmidt (71. Teigl).

Amstetten: Scherf; Tomka, Offenthaler, Stark, Apollonio (70. Rosenbichler); Hahn, Yilmaz, Weixelbraun (60. Kadlec); Starkl (60. Toro), Pellegrini (70. Monsberger).

BSFZ Arena, 1.050 Zuschauer, SR Julian Weinberger.