Blackout bringt Amstetten den Sieg

Admira - Amstetten 0:1. Manege frei für Tommy Wright! Zwei Tage nach der Entlassung von Rolf Landerl und seinem Trainerteam übernahm der 27-Jährige interimistisch das Kommando bei der Admira. Zuhause stand Amstetten am Menü, die in ganz anderen Hemisphären auf dem fünften Platz liegen. Der Druck war für die Admira groß. Die Südstädter benötigten einen Sieg, um die Abstiegssituation zu entschärfen. Dafür bot Wright ein 4-3-3 auf. Die überraschendste Personalie? Andrej Stevanovic, der 19-Jährige Youngster, startete genauso wie bei der Derbypleite gegen den SKN St. Pölten. Verzichten musste das neu formierte Trainerteam rund um Wright und den Co-Trainern Michael Gruber und Thomas Pratl auf Jakob Schöller (Sprunggelenksverletzung), Stephan Zwierschitz (Knieverletzung) und Martin Rasner (Seitenband).

Offenthaler mit Riesenchance

Die Anfangsphase entwickelte sich zum langsamen Abtasten der beiden niederösterreichischen Teams. Bei Amstetten sorgte Gontie Diomande auf der linken Seite immer wieder für den Hauch von Gefahr, ohne jedoch richtig zwingend zu werden. Auf der anderen Seite verpasste es Jakob Tranziska nach einer Flanke abzuschließen (22.). Doch von einer Verunsicherung bei der Admira war nichts zu merken. Die Südstädter spielten mutig nach vorne, kombinierten sich durch die Linien. Die größte Chance fand die Fallmann-Elf dann nach 26 Minuten vor. Nach einem hohen Ball kam Arne Ammerer zum Abschluss, zielte Richtung lange Stange. Philipp Offenthaler grätschte völlig freistehend vom Fünfer in den Ball, setzte die Kugel aber daneben.

Amstetten kommt an Haas nicht vorbei

Die Admira antwortete: Stevanovic drehte sich in die Mitte auf, passte auf Angelo Gattermayer, der mit seiner Flanke wieder Stevanovic fand. Der setzte die Kugel im Sechzehner aber über das Tor. Danach fand Amstetten mehr Kontrolle über das Spiel vor. Marco Stark zog vom Sechzehner ab, Admira-Keeper Christoph Haas musste sich ordentlich strecken, um den Rückstand zu vermeiden (39.). Der Druck setzte sich fort. Kurz vor der Pause fand Daniel Rosenbichler, der bei der Admira ausgebildet wurde, für Amstetten die nächste Topchance vor, doch Haas hielt abermals. Die Südstädter verloren in der Folge den spielerischen Faden, die Gäste wurden besser – dennoch ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Was für ein Fehler! Blackout bei Haas

Das Chancenplus der Amstettner setzte sich nach der Pause fort. Dominik Starkl zog mit links ab, Haas wehrte zur Ecke ab (49.). Dann prüfte Ammerer den Schlussmann per Aufsitzer – wieder war Haas zur Stelle (58.). Wright reagiert dann erstmals, brachte den wiedergenesenen Pipo Schmidt für den glücklosen Martin Krienzer ins Spiel. Doch dann kam die 63. Spielminute - und Amstetten kam doch am Admira-Schlussmann vorbei. Das allerdings unter kräftiger Mithilfe des Keepers. Denn der bis dahin starke Haas hatte am eigenen 25er den Ball am Fuß, wurde von Sebastian Leimhofer angelaufen, verlor die Übersicht und spielte Stefan Feiertag die Kugel genau in die Beine. Der musste nur mehr Danke sagen, chippte den Ball ins leere Tor zur 1:0-Führung der Amstettner.

Amstetten bringt Auswärtssieg über die Ziellinie

Die Admira war in der Folge zwar bemüht, das Ruder herumzureißen, richtig gefährlich wurden die Wright-Boys allerdings nicht mehr. Nach 70 Minuten wechselte dann auch Amstetten-Coach Jochen Fallmann zum ersten Mal, brachte Dominik Weiselbraun für Diomande ins Spiel. Die Admira brachte mit Reinhard Young und Filip Ristanic frische Kräfte, Tranziska und Stevanovic mussten raus. Wright erschöpfte dann seine Wechselperioden, brachte George Davies für Gattermayer. Während der Admira-Coach versuchte noch irgendwie etwas am Spielstand zu ändern, nahm Fallmann mit seinen Wechseln nur mehr Zeit von der Uhr, brachte Lukas Deinhofer noch für Rosenbichler ins Spiel. In der Nachspielzeit hatte Schmidt noch die große Chance auf den Ausgleich, setzte den Ball aber knapp am Tor vorbei. So feierte Amstetten einen knappen, wenn man nach den Möglichkeiten geht aber nicht unverdienten Auswärtssieg. Die Admira rutscht in der Tabelle auf den 14. Platz ab. Das einzig Positive? Der drittvorletzte Platz bedeutet, weil Regionalligist Stripfing die Lizenz wohl nicht bekommen wird, aktuell dennoch keinen Abstiegsplatz.

Statistik

FC FLYERALARM ADMIRA – SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 0:0 (0:0).

Torfolge: 0:1 (63.) Feiertag.

Gelbe Karten: Kurt (20. Foul), Ebner (29. Foul), Tranziska (55. Foul).

Admira: Haas; Lukacevic, Puchegger, Malicsek, Ebner; Vorsager; Stevanovic (74. Young), Gallé; Krienzer (60. Schmidt), Tranziska (74. Young), Gattermayer (82. Davies).

Amstetten: Scherf; Rosenbichler (89. Deinhofer), Offenthaler, Dirnberger, Kurt; Stark, Ammerer; Starkl (85. Tschernegg), Leimhofer, Diomande (70. Weixelbraun); Feiertag.

motion_invest Arena, 1150.- SR: Lechner.