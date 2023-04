Hitziges Derby endet torlos

Werbung

Admira - Horn 0:0. Nach der Länderspielpause kehrt der Fußball in die motion_invest Arena zurück. Zur Sonntagsmatinee ging es im NÖ-Derby zwischen der Admira und Horn zur Sache. Brisant war das Duell vor allem wegen Admira-Trainer Rolf Landerl. Der war ja in der Hinrunde noch Trainer beim Rivalen, ehe ein Zerwürfnis mit Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel den Rücktritt Landerls zur Folge hatte. Auf der anderen Seite brannte Horns Marco Hausjell auf die Rückkehr in die Südstadt. Bei der Admira wurde er ausgebildet, letztendlich vor die Tür gesetzt – und stand bei Horn in seinem „Wohnzimmer“ in der Startelf.

Von der Linie gekratzt

Abtasten war zu Beginn Fehlanzeige, es ging schnell hin und her. Die erste Halbchance fanden die Gäste vor. Hereingabe von der linken Seite, Patrik Mijics Abschluss konnte im Fünfer aber gerade noch geblockt werden. Das weckte die Admira auf, welche die ersten beiden guten Chancen vorfand. Martin Krienzer kam im Sechzehner zum Abschluss, den Horn-Keeper Matteo Hotop zur Ecke ablenkte. In der anschließenden Ecke musste Alexander Joppich einen Kopfball von der Linie kratzen (7.). Nach einem Konter wurde dann Horn durch Mijic wieder gefährlich, doch Admira-Schlussmann Christoph Haas parierte.

Haas als Elferkiller

Nach 18 Minuten war der Arbeitstag für Admira-Captain Stephan Zwierschitz vorbei, der sich ohne Fremdeinwirkung am Rücken verletzte, nicht mehr weiterspielen konnte. Für ihn kam Raphael Gallé ins Spiel. In der Phase flachte das Spiel ein wenig ab, bis es wieder heiß wurde. Zunächst scheiterte Pipo Schmidt mit einem zu zentralen Seitfallzieher an Hotop, ehe Marco Hausjell in Erscheinung trat. Der wurde im Strafraum von Malicsek zu Fall gebracht, Schiri Oliver Fluch entschied auf Strafstoß. Maximilian Pronichev trat an, doch Haas konnte den zu zentral ausgefallenen Schuss per Fußabwehr parieren (27.). Die Admira trat das nächste Mal nach 37 Minuten in Szene, als George Davies einen Schuss nur knapp über das Tor setzte. Bei der Admira kam kurz vor der Pause der nächste Verletzungsschock, weil sich Youngster Jakob Schöller am Knöchel verletzte. Für ihn war der Arbeitstag ebenfalls frühzeitig vorbei. Die letzte Chance des ersten Durchgangs hatte Mijic, der von einem Vorsager-Stoppfehler profitierte, sein Schuss ging aber flach am Tor vorbei.

Umstellung zur Pause

Das 0:0 zur Pause? Durchaus okay. Chancen hatte die Admira zwar mehr, die Horner vergaben mit dem Elfmeter jedoch die größte Chance auf ein Tor. Aus der Kabine kam Horn unverändert, bei den Südstädtern kam Angelo Gattermayer statt George Davies in die Partie. Auch taktisch stellte Landerl um. Vom zunächst praktizierten 3-5-2 wich Landerl ab, stellte auf ein 4-3-3 um. Der zweite Durchgang erwies sich in den ersten zehn Minuten als Abtasten, ehe Krienzer nach 55 Minuten den ersten Warnschuss abgab, wo Hotop aber nicht eingreifen musste. Andree Neumayer prüfte nach 62 Minuten Haas mit einem Distanzschuss.

Keckeisen und Landerl sehen Rot

Bis es in der Südstadt richtig hitzig wurde. Keckeisen legte sich den Ball zu weit vor, säbelte dann Markus Wallner um – und Schiri Oliver Fluch zückte sofort die Rote Karte für den Abwehrmann. Eine Entscheidung, mit der Landerl nicht zufrieden war. Dafür sah er seine zweite gelbe Karte – und musste mit Gelb-Rot von der Betreuerbank. Die Horner drückten aufs Tempo, fanden durch einen Wallner-Kopfball die nächste Chance vor, Haas war aber zur Stelle. Bei der Admira kam eine Jetzt-erst-recht-Stimmung durch. Von der numerischen Unterzahl merkte man am Spielfeld kaum etwas. Bis Joppich für den nächsten Aufreger sorgte. Die Hausherren erspielten sich eine aussichtsreiche Kontermöglichkeit, Joppich unterband den Angriff mit einem Handspiel. Die Admiraner forderten Rot – so klar war die Torchance jedoch auch wieder nicht, Gelb die richtige Entscheidung. Ausgerechnet Hausjell fand dann vom Fünfer per Kopf die nächste Großchance vor, Haas kratzte den Ball aber von der Linie. Da war Haas genauso zur Stelle wie beim Schuss von Pronichev aus spitzem Winkel, den Haas an die Stange lenkte (84.). Pech mit dem Aluminium hatte dann Melih Ibrahimoglu, der einen Freistoß ans Lattenkreuz nagelte (87.).

Statistik

FC FLYERALARM ADMIRA – SV HORN 0:0.

Rote Karte: Keckeisen (64.).

Gelb-Rote Karte: Landerl (65.).

Gelbe Karten: Sturing (29.), Rasner (42.), Gattermayer (63.), Haas (65.), Joppich (74.), Hoffmann (91.), Tranziska (92.).

Admira: Haas; Schöller (42. Lukacevic), Malicsek, Keckeisen; Zwierschitz (18. Gallé), Vorsager, Ibrahimoglu, Rasner, Davies (HZ. Gattermayer); Krienzer (64. Kostic), Schmidt (64. Tranziska).

Horn: Hotop; Bauer (93. Macher), Hoffmann, Sturing, Joppich; Mulahalilovic (76. Tomka), Neumayer, Pronichev; Hausjell, Mijic (79. Yilmaz), Wallner (76. Schelle).

motion_invest Arena, 800.- SR: Fluch.