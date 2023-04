SOS im Abstiegskampf

Werbung

Admira - Kapfenberg 0:2. Verlieren verboten, ein Sieg war für die Admira eigentlich Pflicht. Das Heimspiel gegen Kapfenberg, das am Freitag aufgrund des starken Regens nicht stattfinden konnte, wurde am Dienstagabend nachgetragen. Gegen den Tabellenvorletzten musste Admira-Coach Rolf Landerl auf Captain Stephan Zwierschitz (Rückenprobleme), Jakob Schöller (Sprunggelenksverletzung), Patrick Schmidt (Fußverletzung) und Nicolas Keckeisen (gesperrt) verzichten. Im Vergleich zur 1:3-Pleite gegen BW Linz rutschte Aleksandar Kostic statt Raphael Gallé in die Startelf, Jakob Tranziska bekam für George Davies den Vorzug.

Rasner verletzt raus

Der erste Durchgang entwickelte sich genauso, wie sich zwei Mannschaften verhalten, die im Abstiegskampf stecken. Zwar hatte die Admira mehr Spielanteile und die besseren Möglichkeiten, ein Treffer wollte den Südstädtern aber nicht gelingen. Bitter: Martin Rasner musste nach 37 Minuten verletzt raus, für ihn kam Filip Ristanic ins Spiel. Währenddessen kam Kapfenberg offensiv de facto gar nicht in Szene. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Aus der kamen die Hausherren verändert, weil Landerl George Davies für Leonardo Lukacevic brachte. Jakob Tranziska fand dann kurz nach Wiederbeginn vom Fünfer eine gute Chance vor, setzte die Kugel aber über das Tor.

Admira nach Rückstand geschockt

Die Gäste zeigten, wie es geht. Winfred Amoah tanzte Kostic aus, flankte auf den völlig alleingelassenen David Heindl, der vom Fünfer zum 1:0 einköpfte (52.). Die Admira war geschockt, hatte dann Glück, dass ein weiterer Heindl-Treffer wegen Abseits aberkannt wurde. Landerl reagierte sofort, brachte Martin Krienzer und Reinhard Young statt Tranziska und Kostic – frische Offensivpower. Bis zum Kapfenberger Sechzehner kombinierten die Admiraner ganz gut, doch dann war Schluss. Keine zündenden Ideen, kein Vorbeikommen an den aufopferungsvoll verteidigenden Steirern.

Kapfenberg mit dem Todesstoß

Ein harmloser Krienzer-Kopfball war nach 82 Minuten noch das höchste der Gefühle. Bis kurz vor Schluss beinahe noch der Ausgleich gelang. Vorsager-Stanglpass auf Ristanic, der vom Fünfer zum Abschluss kommt, allerdings an einer starken Fußabwehr von Kapfenberg-Keeper Giuliani scheiterte. Und Young, dessen Seitfallzieher nur knapp über das Tor ging. Doch die Admira-Schlussoffensive kam zu spät. Die Steirer legten sogar noch einmal nach, weil Grosse das Auge hatte, Haas zu weit vor seinem Tor stand – und mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. Kapfenberg siegte, holte sich damit wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Admira stürzt damit weiter in den Abstiegsstrudel. Nur mehr drei Punkte trennen die Südstädter von der Abstiegszone.

Statistik

FC FLYERALARM ADMIRA – SV KAPFENBERG 1919 0:2 (0:0).

Tore: 0:1 (52.) Heindl, 0:2 (90+6) Grosse.

Gelbe Karten: Kostic (45+2. Unsportlichkeit), Malicsek (62. Foul), Mandler (79. Foul), Miskovic (85. Foul), Ebner (86. Foul), Puschl (86. Kritik), Vorsager (90+4. Unsportlichkeit).

Admira: Haas; Lukacevic (HZ. Davies), Malicsek, Puchegger, Ebner; Ibrahimoglu, Vorsager, Rasner (37. Ristanic), Kostic (58. Young); Gattermayer, Tranziska (58. Krienzer).

Kapfenberg: Giuliani; Mandler, Pichorner, Heindl (59. Vazquez), Szerencsi; Miskovic, Puschl, Walchhütter, Grgic (75. Zikic); Koné (59. Grosse), Amoah (90. Bajrektarevic).

motion_invest Arena.- SR: Dominic Schilcher.