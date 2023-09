Umkämpftes NÖ-Derby ohne Sieger

Admira - SKN 2:2. Es war kein normales Derby. Admira gegen St. Pölten hat Tradition und Brisanz. Das merkte man schon im Vorfeld. Es ging mehr als nur um Punkte. Es ging ums Prestige. Das große Thema: Wer hat die Vormachtstellung in Niederösterreich? Von der Tabellensituation her waren die Landeshauptstädter als Zweiter der Favorit. Die Derbystatistik sprach allerdings für die Südstädter. Ein klarer Favorit war für das große NÖ-Derby nicht auszumachen. Während die St. Pölten Fans ihre blau-gelben Fahnen schwenkten, heizten die Admira-Anhänger mit Bengalen ein. Admira-Coach Thomas Pratl veränderte seine Elf im Vergleich zur Pleite gegen den FAC auf drei Positionen. Jakob Schöller startete statt Nicolas Keckeisen. Pipo Schmidt und Martin Rasner rutschten ebenfalls raus. Georg Teigl feierte sein Startelfdebüt, George Davies war gegen seinen Ex-Club ebenfalls wieder mit dabei. Das SKN-Trainerteam änderte im Vergleich zur Niederlage gegen die Vienna die Formation, begann mit einem 4-3-3. Christian Ramsebner, Din Barlov und Rio Nitta bekamen im Derby den Vorzug, wobei die Wölfe ja auch mit Verletzungen zu kämpfen hatten.

Teigl egalisiert Gschweidl-Führungstreffer

Im dichten Nebel aufgrund der Bengalen hatte Admira-Captain Stephan Zwierschitz nach drei Minuten fast den vollen Durchblick. Nach einem Freistoß köpfte er nur knapp am Tor vorbei. Es sollte aber die einzig nennenswerte Chance für längere Zeit bleiben. Die St. Pöltner hatten optische Vorteile, die Admira lauerte auf Fehler. Der berühmte letzte Pass fehlte bei beiden Niederösterreichern. Bis das Spiel dann seinen ersten Treffer bekam. Albin Gashi verzog bei der Admira noch (27.), ehe die Gäste zuschlugen. Nach einer Ecke klären die Südstädter den Ball nicht richtig. Bernd Gschweidl kam am Sechzehner zum Abschluss und versenkte zum 1:0 ins Netz (29.). Es war die erste echte Möglichkeit der Wölfe. Das spielte den St. Pöltnern in die Karten, die in der Folge mit ihrem Ballbesitzfußball die Admira nicht ins Spiel kommen ließen. Bis die Südstädter kurz vor der Pause doch noch zum Ausgleich kamen. Albin Gashi setzte sich auf der linken Seite durch, hatte das Auge für den frei mitlaufenden Georg Teigl, bediente ihn per Außenrist, der dann klug und überlegt ins lange Eck zum 1:1 einschob. Damit ging es dann auch in die Pause.

Immer wieder Gschweidl

Nach dem Seitenwechsel tasteten sich beide Teams wieder ab. Chancen? Mangelware! Viel Mittelfeldgeplänkel, wenig Zug zum Tor. Rio Nitta hatte dann nach knapp einer Stunde nach einer Hereingabe die Chance vom Fünfer, setzte den Ball jedoch über das Tor. Beide Trainer reagierten, wechselten doppelt. Bei der Admira kamen Pipo Schmidt und Nicolas Keckeisen in die Partie, beim SKN durften Kevin Monzialo und Benedict Scharner ran. Die Partie lebte von der Spannung, atemberaubende Momente ließen weiter auf sich warten. Für so einen sorgte aber dann SKN-Keeper Franz Stolz, der einen Schussversuch von George Davies über die Latte lenkte (70.). Und vor allem Bernd Gschweidl. Denn die Admira-Abwehr schlief komplett, als Gschweidl im Sechzehner auftauchte und Haas mit seinem Schuss keine Chance ließ - 2:1!

Schmidt sticht

Doch die Südstädter fanden schnell eine Antwort. Pipo Schmidt wurde perfekt freigespielt, tauchte ganz alleine vor Schlussmann Stolz auf. Der hielt im Eins-gegen-Eins noch glänzend. Doch der Ball kam wieder zu Schmidt, der dann zum 2:2 einschob (78.). Groß war der Jubel bei Schmidt, der seinen ersten Saisontreffer erzielte. Grenzenlos war der Jubel auch bei Admira-Zeugwart Vio Bondor, der gleich über die Bande sprang und gemeinsam in der Kurve mit den Spielern das Tor feierte. In der Nachspielzeit verpasste Dario Tadic eine Hereingabe haarscharf und damit den Lucky Punch auf den Sieg der St. Pöltner. Der sollte aber nicht mehr fallen. So endete das NÖ-Derby mit einem 2:2-Unentschieden.

Statistik

FC FLYERALARM ADMIRA – SKN ST. PÖLTEN 2:2 (1:1).

Torfolge: 0:1 (29.) Gschweidl, 1:1 (43.) Teigl, 1:2 (71.) Gschweidl, 2:2 (78.) Schmidt.

Gelbe Karten: Puchegger (7. Foul), Ramsebner (35. Foul), Dombaxi (36. Unsportlichkeit), Malicsek (76. Foul), Zwierschitz (80. Unsportlichkeit), Monzialo (80. Unsportlichkeit).

Admira: Haas; Zwierschitz, Schöller (85. Stevanovic), Puchegger (59. Keckeisen); Anderson, Malicsek, Gallé, Teigl (77. Puczka); Davies, Young (59. Schmidt), Gashi (77. Rasner).

SKN: Stolz; Carlson, Ramsebner, Keiblinger, Riegler; Messerer, Dombaxi, Barlov (60. Monzialo); Tadic, Nitta (60. Scharner), Gschweidl (77. Schütz).

motion_invest Arena, 1800.- SR: Lechner.