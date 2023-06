Geschafft! Admira schießt sich zum Klassenerhalt

Admira - Steyr 3:0. Der absolute Showdown um den Klassenerhalt. Das Endspiel um den Ligaverbleib ging zwischen der Admira und Steyr über die Bühne. Die Auslosung meinte es brutal, dass sich beide Teams ausgerechnet am letzten Spieltag noch um Sein oder Nichtsein duellierten. Die Ausgangslage war klar. Den Südstädtern reichte ein Punkt, die Oberösterreicher mussten gewinnen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Der Druck war groß. Die knisternde Atmosphäre im Stadion schon vor dem Spielbeginn spürbar. Die Admira versuchte im Vorfeld alles, lockte mit einer Gratis-Karten-Aktion die Besucher in die motion_invest ARENA. Die Admira-Fans empfingen den Mannschaftsbus mit Bengalen, heizten so den Spielern ordentlich ein. Allen war klar: Es ging um alles. Das honorierten die Fans. Die Haupttribüne war voll.

Anfangsphase? Abtasten!

Admira-Interimscoach Tommy Wright stellte für das Endspiel auf ein 4-2-3-1 um. Jakob Schöller kam rechts hinten zum Zug. Ansonsten vertraute der Trainer den Spielern, die auch zuletzt den Vorzug bekamen. Nur auf Captain Stephan Zwierschitz musste Wright verzichten, konnte ansonsten aus dem Vollen schöpfen. Die Anfangsphase entwickelte sich zu dem Spiel, was zu erwarten war. Ein Boxkampf: Keiner wollte den ersten Schlag kassieren, beide Teams gingen auf Nummer sicher - hohe Bälle nach vorne waren das präferierte Mittel. Danach bekam Steyr mehr Kontrolle, ließ die Kugel in den eigenen Reihen zirkulieren, ohne jedoch gefährliche Szenen zu haben. Danach kam die Admira besser ins Spiel, ehe Jakob Tranziska nach 17 Minuten erstmals aufs Tor schoss. Dann wurde die ohnehin schon spielerisch ruhige Partie noch ruhiger, weil Admira-Keeper Christoph Haas behandelt werden musste. Für ihn ging es nach mehreren Minuten der Verarztung aber weiter.

Mit Nullnummer in die Pause

Highlights warenn dann nur mehr die zwei Gelben Karten von Tranziska und Willi Vorsager. Bezeichnend für das Spiel. Bezeichnend für den Druck, der auf beiden Mannschaften lastete. Kubilay-Türk Yilmaz kam für Steyr kurz vor der Pause noch zu einer Kopfballchance, setzte die aber klar neben das Tor. So ging es mit einer Nullnummer in die Kabinen. Ein Spielstand, welcher der Admira reichte. Die Südstädter waren gerettet, Steyr abgestiegen. Doch es war noch eine Hälfte zu spielen. Zumindest in der Pause fielen noch einige Treffer. Die Admira U7 traf auf die Altersgenossen von Steyr, siegte da mit 4:0. Ein Vorbote für das, was nach dem Seitenwechsel kommen sollte?

Steyr besser im Spiel

Wright reagierte jedenfalls, brachte anstatt des Gelb vorbelasteten Tranziska Pipo Schmidt in die Partie. Die beste Halbchance fand dann Steyr nach 55 Minuten vor. Yilmaz kam im Sechzehner zum Abschluss, Patrick Puchegger warf aber seine Knochen in den Ball, blockte den Schuss ganz wichtig ab. Auf der anderen Seite brach George Davies durch, war von Alem Pasic nur mehr mit einem Foul und einer gelben Karte zu stoppen. Bis Steyr nach 62 Minuten die bisher beste Chance des Spiels vorfand. David Bumberger knallte das Leder per Seitfallzieher nur knapp über die Latte. Generell gab die Admira das Heft aus der Hand, Steyr kontrollierte das Spiel. Die Südstädter wirkten lethargisch, wollten das 0:0 irgendwie über die Zeit drücken. Das merkte wohl auch Wright, nahm Angelo Gattermayer und Jakob Schöller raus, brachte Konterstürmer Reinhard Young und Martin Rasner ins Spiel.

Malicsek schießt Admira ins Glück

Young war es dann auch, der vom einem Fehlpass profitierte, alleine Richtung Tor unterwegs war, aber noch entscheidend gestört wurde. Die Admira reklamierte heftig auf Elfer, doch Schiedsrichter Alexander Harkam ließ weiterspielen. Steyr machte in der Phase immer mehr auf, die Admira kam zu Kontern. Bis nach 75 Minuten die Südstädter endlich im Glück waren. Lukas Malicsek leitete selbst den Angriff ein, Pipo Schmidt kam auf der rechten Seite zum Ball, flankte in den Sechzehner und Malicsek leitete die Kugel per Brust ins lange Eck zum 1:0. Grenzenloser Jubel war die Folge, das Stadion stand Kopf. Pure Ekstase bei der Admira. Der Klassenerhalt war so nahe! Steyr brauchte zwei Tore. Und die Admira sorgte beinahe für den zweiten Treffer. Young tauchte alleine vor dem Keeper auf, sein Schuss konnte in höchster Not per Grätsche geblockt werden. Dann wurde es hektisch und unschön. Haas legte sich verletzt hin, Steyrs Alem Pasic ortete das als Zeitspiel - und sah nach einem Handgemenge die Gelb-Rote Karte. So kehrten dann auch noch WM-Verhältnisse ein: Zehn Minuten Nachspielzeit!

Davies und Schmidt machen den Sack zu

Doch die wurde völlig obsolet. Young spielte George Davies frei, der zog vom Sechzehner ins lange Eck zum 2:0 ab. Zeltfeststimmung in der Südstadt, die Zuschauer standen Kopf, das Trainerteam stürmte vor Jubel das Feld. Die Admira - an diesem Sonntag der pure Inbegriff des Jubels. Und die Freude wurde noch größer. Die Oberösterreicher brachen völlig auseinander, Schmidt sorgte in der 96. Minute dann sogar noch für das 3:0. Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel endgültig keine Grenzen mehr. Die Admira siegt - und sichert sich damit den Klassenerhalt in der 2. Liga.

Statistik

FC FLYERALARM ADMIRA - VORWÄRTS STEYR 3:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (75.) Malicsek, 2:0 (93.) Davies, 3:0 (96.) Schmidt.

Gelb-Rote Karte: Pasic (86. Unsportlichkeit).

Gelbe Karten: Tranziska (35. Foul), Vorsager (37. Foul), Sprangler (63. Foul), Malicsek (71. Foul), Satin (90. Foul), Schmidt (97. Unsportlichkeit).

Admira: Haas; Lukacevic, Puchegger, Keckeisen, Schöller (63. Rasner); Vorsager (80. Ebner), Malicsek; Davies (97. Puczka),Gallé, Gattermayer (63. Young); Tranziska (HZ. Schmidt).

Steyr: Polster; Prada-Vega, Bumberger, Pasic; Dombaxi, Bitsche (62. Sprangler), Marceta, Filip; Satin; Yilmaz, Günes.

motion_invest ARENA, 5200.- SR: Alexander Harkam.