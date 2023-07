Admira feiert Last-Minute-Sieg gegen Stripfing

Bei der Premiere in Liga Zwa mussten die Stripfing-Fans nicht allzu weit reisen. Der Regionalliga Ost-Meister gastierte zum Auftakt der neuen Saison bei der Admira. Die Gäste erwischten in der Südstadt den besseren Start und hatten in den ersten Minuten die ein oder andere im Ansatz gefährliche Aktion. Richtig brenzlig wurde es in Minute acht auf der Gegenseite. Reinhard Young war nicht vom Ball zu trennen. Timo Schmelzer grätschte rein, Young fiel - ein Aufschrei im Publikum, doch Young rappelte sich wieder auf und krachte danach rutschend in Stripfing-Keeper Kilian Kretschmer, der sich in dieser Aktion am Rücken verletzte.

Ersatzmann Antonio Basic wärmte schon während der ersten Halbzeit auf, doch Kretschmer biss auf die Zähne, gab nach einer halben Stunde das Signal, dass es weitergeht. Was passierte in der Zwischenzeit am Spielfeld? Nicht allzu viel. Die Admira hatte durch Patrick Schmidt zwei Abschlüsse, die aber beide in die Wolken segelten. Stripfing hatte gefühlt mehr Spielanteile, schaffte es aber nicht in der letzten Zone kreative Lösungen zu finden. Die interessanteste Szene: Die Admira bekam nach einem Standard den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Ein gefährlicher Abschluss schaute aber auch dabei nicht heraus. Das war es dann auch schon an nennenswerten Szenen aus Durchgang eins.

Topchancen auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel gab es gleich zwei Topchancen, eine auf jeder Seite. Stefan Rakowitz schoss nach einem Dribbling Admira-Keeper Christoph Haas ab (47.). Fünf Minuten später schloss Lukas Malicsek freistehend zu zentral ab, Kretschmer bewahrte Stripfing vor einem Rückstand.

Eine gute Stunde war gespielt, als Dejan Radonjic nach einem Corner am höchsten stieg. Die Stripfinger hatten den Torschrei schon auf den Lippen, doch Haas fischte den Kopfball mit einem unglaublichen Reflex noch von der Linie. Erneut fünf Minuten später: Nach einer Hereingabe fehlen Reinhard Young nur Zentimeter auf den Führungstreffer der Admira. So ging es mit einem 0:0 in die Schlussviertelstunde, in der Filip Ristanic einen Schuss von halbrechts abfeuerte. Eine echte Prüfung war der Abschluss für Stripfing-Goalie Kretschmer aber nicht. Kurz vor Schluss ließ Stripfing-Stürmer Darijo Pecirep noch einen Schuss los. Das Leder segelte über den Kasten.

Doch eine finale Wende hatte die Partie noch parat. In Minute 91 versenkte Lukas Malicsek die Kugel nach einer Hereingabe im langen Eck und wurde somit zum Admira-Matchwinner. Schon vor einer Woche, im Cup-Duell gegen Klagenfurt, hatte Malicsek die Südstädter mit seinem Treffer zum 2:2 erst in die Verlängerung gerettet.

Statistik zum Spiel

Admira: Haas; Galle, Zwierschitz, Puchegger, Malicsek; Vorsager, Stevanovic; Schmidt, Tranziska, Davies; Young,

Stripfing: Kretschmer; Radonjic, Furtlehner, Schmelzer; Pazourek, Güclü, Gartner, Kreiker; Rakowitz, Wels; Pecirep.