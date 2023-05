Der Ball wollte nicht rein

Mit zwei Siegen in Serie und damit mit einer breiten Brust empfing die Admira die Vienna. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Südstädter den Klassenerhalt zwar noch nicht rechnerisch fixieren, aber für sehr gute Voraussetzungen für die dann zwei verbleibenden Spiele sorgen. Interimstrainer Tommy Wright setzte auf ein 4-1-4-1-System, musste dabei auf Stephan Zwierschitz (Meniskus-Verletzung), Martin Rasner (Sprunggelenk) und Jakob Tranziska (gesperrt) verzichten. Bei der Vienna gab es mit Stephan Auer und Lukas Grozurek zwei Ex-Admiraner, die in die Südstadt zurückkehrten.

Gattermayer mit der Topchance

Die Anfangsphase gestaltete sich relativ offen. Lukas Malicsek klärte mit einem Tackling im Sechzehner in höchster Not gegen Grozurek, auf der anderen Seite trat dann die Admira in Erscheinung. Leonardo Lukacevic brachte mit einem Freistoß Vienna-Keeper Andreas Lukse in Bedrängnis, doch die Topchance fand nach 14 Minuten Angelo Gattermayer vor. Nach einer Hereingabe von der linken Seite tauchte der sich in Topform befindliche Gattermayer völlig alleine vor dem Tor auf, setzte die Kugel aber am leeren Tor vorbei (14.). Nur drei Minuten später setzte sich Gattermayer auf der rechten Seite stark durch, hatte das Auge für den im Rückraum befindlichen Filip Ristanic, dessen Schuss aber zu harmlos ausfiel.

Keiner passt auf: Mit Eckball zur Führung

In Führung ging aber die Vienna. Eckball, Kerim Abazovic kam am Fünfer völlig frei zum Kopfball und erzielte die 1:0-Führung der Gäste (21.). Ausgerechnet Abazovic, der im Hinspiel mit einem Horror-Foul Lukas Malicsek wochenlang außer Gefecht setzte. Die Admira blieb am Drücker. Wieder brach Gattermayer durch, hatte das Auge für George Davies, der allerdings knapp im Abseits war, die Kugel ohnehin vorbeisetzte. Kurz vor der Pause vergab die Admira den nächsten Tausender. Captain Willi Vorsager auf Gattermayer, der die Kugel direkt in die Mitte brachte, dort mit Pipo Schmidt einen Abnehmer fand. Im Rutschen kam er zum Ball, setzte den Ball vom Fünfer daneben. Mit den Möglichkeiten gingen die Südstädter weiter fahrlässig um. Wie mit dem Pausenpfiff, als Gattermayer aus zwei Metern an Lukse scheiterte.

Ball will nicht rein

Gleich nach der Pause fand dann die Vienna durch Nicholas Wunsch eine gute Chance vor, der im Sechzehner fast frei zum Schuss kam. Malicsek warf seine Knochen aber noch entscheidend rein, fälschte den Ball so ab, dass er gerade nicht ins Tor ging. Die Admira brauchte, um in die zweite Hälfte zu finden. Den ersten Warnschuss gab Schmidt ab, der wurde für Lukse aber nicht zuum Problem (55.). Die Südstädter erhöhten den Druck, fanden durch Schmidt (65.) die nächste Chance vor, doch wieder war Lukse zur Stelle. Kurz darauf lief Gattermayer in Richtung Tor, sein Schuss fiel zu harmlos aus. Die Admira spielte gut, doch die Chancenverwertung gingen der Panther blieb schlecht. Die letzten Hoffnungen ruhten in der Nachspielzeit. Acht Minuten! Die waren angebracht, weil zwei Behandlungen bei der Vienna viel Zeit in Anspruch nahmen. Aufregung gab es dann nach einem Foul im Sechzehner an Reinhard Young, wo Schiri Christian-Petru Ciochirca auf Ball gespielt entschied. Zuerst wurde Young aber wohl am Fuß getroffen, ein Strafstoß wäre somit keine Fehlentscheidung gewesen. In der 99. Minute setzte Mamina Badji den Ball auch noch an die Latte. Es blieb dabei: Die Admira scheiterte an der eigenen Effizienz, musste sich somit unverdient mit 0:1 geschlagen geben.

Statistik

FC FLYERALARM ADMIRA - FIRST VIENNA FC 1894 0:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (21.) Abazovic.

Gelbe Karten: Keckeisen (33. Foul), Grozurek (39. Foul), Bumbic (68. Foul), Sulzner (84. Unsportlichkeit).

Admira: Haas; Lukacevic, Puchegger, Keckeisen, Malicsek (89. Schöller); Vorsager (63. Ibrahimoglu); Davies (89. Puczka), Ristanic (63. Young), Gallé, Gattermayer; Schmidt (89. Badji).

Vienna: Lukse; Bumbic, Kreuzhuber, Steiner (80. Noy), Auer, Abazovic; B. Luxbacher, Stratznig (72. Sulzner), Tanzmayr (72. D. Luxbacher), Wunsch (59. Edelhofer); Grozurek.

motion_invest Arena, 2100.- SR: Ciochirca.