Admira beendet im verflixten siebenten Jahr den Auftakt-Fluch

Wir schreiben den 24. Juli 2016: Christoph Knasmüller bringt die Admira im Mattersburger Pappelstadion mit einem Rechtsschuss in Führung. Die 1:0-Führung hält bis zum Schluss. Die Admira fährt in der ersten Runde der neuen Saison die ersten drei Punkte ein – der Auftaktsieg war eingebettet in englische Wochen aus Cup, Bundesliga und Europa League-Qualifikation.

Sieben Jahre ist das her, eine richtig lange Zeit. Sieben Jahre, in denen die Admira kein Auftaktspiel in der Liga mehr gewinnen konnte. Ausgerechnet im verfluchten siebenten Jahr fand der Admira-Auftaktfluch ein Ende. Der Kopfballtreffer von Lukas Malicsek in Minute 91 sorgte für den perfekten Start in die Saison. Nicht nur Malicseks Tor, sondern auch die Paraden von Keeper Christoph Haas waren für den Auftaktsieg entscheidend. In Minute 47 rettete er im Eins-gegen-Eins mit Stefan Rakowitz. Nach einer Stunde kratzte er einen Kopfball von Dejan Radonjic von der Linie.

Wenige Kleinigkeiten mit großer Wirkung

Nur zwei exemplarische Aktionen des Admira-Goalies, der schon im Cup gegen ASK Klagenfurt mit wichtigen Saves zur Stelle war, so erst den Aufstieg in die 2. Cup-Runde ermöglichte. „Das war schon ganz gut“, schmunzelt der Schlussmann, der aktuell unumstrittener Einser ist. Einen Status, den Haas trotz seiner 31 Jahre am Saisonbeginn selten hatte: „Das freut mich, ist ein angenehmes Gefühl“, so der Schlussmann, der zu Beginn der letzten Saison noch Belmin Jenciragic den Vortritt lassen musste. Ab Runde sieben war dann Haas Stammkeeper und gab diese Rolle nicht mehr her.

Nun blüht er voll auf, will die Situation aber auch richtig einschätzen. „Gegen Stripfing haben die Standards entschieden. Ein paar Prozentpunkte können in dieser Liga einen großen Unterschied ausmachen“, das bekam die Admira in der letzten Saison im Abstiegskampf beinhart zu spüren: „Wir wissen, dass nicht jedes Match eine Bergauf-Fahrt wird. Wenn wir aber gut vorbereitet sind, können wir eine gute Rolle spielen“, ist Haas überzeugt.

Der nächste kleine Schritt wäre am Freitag ein Punktegewinn in Ried. Für Haas aus zweierlei Hinsicht ein besonderes Spiel. Einerseits absolvierte er für die Rieder 2022 seine einzigen zwei Bundesliga-Partien: „Ich hatte ein sehr schönes Jahr dort.“ Andererseits kommt es zum Duell mit Rieds Andreas Leitner, mit dem Haas früher in der Südstadt das Tormann-Gespann bildete: „Ich schätze den Leiti sehr. Er ist auch ein sehr guter Tormann, hat auch gegen den FAC eine starke Leistung geboten“, schaute Haas seinem Gegenüber schon genau auf die Handschuhe: „Wer das Tormann-Duell gewinnt, ist nicht entscheidend. Wichtiger ist, dass wir eine gute Leistung abliefern. Ried hat den Anspruch oben dabei zu sein. Das wird keine leichte Aufgabe.“