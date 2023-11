Admira kehrt nach zehn Wochen in die Erfolgsspur zurück

"Konsequenz in beiden Sechzehnern" und "es gilt die Handbremse zu lösen", forderte Admira-Trainer Thomas Pratl vor dem Heimspiel gegen Lafnitz. Die Südstädter wollten gegen die Oststeirer den ersten Pflichtspielsieg seit 25. August. Lafnitz gab hingegen in der bisherigen Saison auswärts kein gutes Bild ab, nur beim abgeschlagenen Tabellenletzten Amstetten gelang ein Dreier und die Admira war in dieser Meisterschaft daheim noch unbesiegt (drei Siege, drei Unentschieden).

Beim Versuch den ersten Sieg nach sieben sieglosen Partien einzufahren, musste die Admira u.a. auf Georg Teigl verzichten, der erkrankt fehlte. Coach Pratl bewies dennoch Mut zur Offensive, entschied sich für ein 4-3-1-2-System, mit der Doppelspitze Schmidt und Tranziska. Lafnitz-Coach Robert Weinstabl schenkte hingegen seiner Startelf vom jüngsten 5:2-Heimsieg gegen Sturm II das Vertrauen.

Lafnitz macht's fast wie Saarbrücken

Die Anfangsphase in der Datenpol-Arena, so lautet seit dieser Woche der offizielle Namen der Admira-Heimstätte, verlief eher überschaubar. Die Admira versuchte Lafnitz im Aufbau unter Druck zu setzen. Der Erfolg war dabei überschaubar. Die erste nennenswerte Chance hatten die Gäste. Andreas Radics zog aus 20 Metern ab, traf dabei Teamkollegen Jakob Knollmüller. Kurz wurden Erinnerungen an den DFB-Pokal und das Match zwischen Saarbrücken und Bayern München wach, doch der abgefälschte Schuss ging anders als bei der Sensation des deutschen Drittligisten neben das Tor (6.).

Albin Gashi wuselt ohne großen Ertrag

Auf der Gegenseite versuchte Albin Gashi zweimal sein Glück. Einmal wurde sein Schüsschen von halblinks zur leichten Beute von Lafnitz-Tormann Andreas Zingl. Kurz darauf attackierte der Zehner der Südstädter mit seinem Schuss die Cornerfahne, ehe er in der nächsten Aktion nach gutem Solo in den Gegenspieler dribbelte. Gashi blieb auffällig. In Minute 26 zirkelte er einen Freistoß aus großer Distanz Richtung Kreuzeck. Lafnitz-Goalie Andreas Zingl boxte den etwas zu schwach getretenen Standard ins Toraus.

Nach Ecke: Schöller köpfelt zur Führung ein

Und auch beim Führungstor hatte Gashi sein Füßchen im Spiel. Der offensive Mittelfeldspieler brachte eine Ecke von rechts zur Mitte. Tranziska gewann das Kopfballduell. Die Kugel stand in der Luft. Zingl kam zu spät heraus und Jakob Schöller köpfelte das Leder über den Lafnitz-Schlussmann hinweg ins Netz. Der 17-jährige Innenverteidiger bracht die Panther mit seinem ersten Saisontor in Führung, etwas überraschend, immerhin war Lafnitz in der bisherigen Saison die torgefährlichste Mannschaft der 2. Liga in der ersten halben Stunde, während die Admira im gleichen Zeitraum die meisten Gegentreffer kassierte.

Poldrugac als Fernschütze und Schauspieler

In der letzten Viertelstunde vor der Pause hatte Lafnitz die besseren Aktionen. Jurica Poldrugac feuerte einen Strahl aus der Distanz ab, allerdings zu zentral. Admira-Keeper Christoph Haas drehte den Ball über die Latte. Sechs Minuten später versuchte der Kroate gegen Admiras Nicolas Keckeisen einen Elfmeter zu ziehen. Schiedsrichter Markus Greinecker quittierte das mit Gelb für den Lafnitz-Stürmer.

Nach der Pause Chancen auf beiden Seiten

Die erste gute Möglichkeit nach der Pause hatte die Admira. Tranziska setzte sich über links mit einem energischen Antritt durch, visierte mit rechts das lange untere Eck an, doch Zingl drehte den Schuss aus spitzem Winkel mit dem Bein ins Toraus (53.). Nach einer knappen Stunde reichte es Lafnitz-Trainer Weinstabl. Er wechselte dreimal für mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Augenblicke später wurde es tatsächlich brenzlig. Noah Lederer spielte einen Eckball kurz in den Rückraum. Poldrugac schnippelte die Kugel durch das Spielerdickicht und Haas drehte das Spielgerät gerade noch an der Stange vorbei.

Kurioser Ping-Pong-Ball bringt nicht das 2:0

Im Gegenzug bekam die Admira einen Freistoß. Der Lafnitzer Strafraum brannte lichterloh. Die Steirer konnten den Ball nicht klären, Schöller verpasste. Stephan Zwierschitz stocherte die Kugel Richtung Tor. Ein Lafnitzer schoss dann kurz vor der Linie Tranzsika ab. Der Ping-Pong-Ball flog kurioserweise über die Latte. Auf der Gegenseite köpfelte der eingewechselte Zvonimir Plavcic nach einer Leipold-Hereingabe recht knapp vorbei.

Admira-Schwimmkurs gegen Lafnitzer Schlusssprint

Lafnitz erhöhte in dieser Phase den Druck. Die Admira wurde in die Defensive gedrückt. Haas fischte einen Schuss von Plavcic sehenswert aus dem Kreuzeck. Beim folgenden Corner wurde Andre Leipold im letzten Moment geblockt. Der nächste Eckball segelte ins Außennetz. Danach wurde Admira-Tormann Haas am Oberschenkel behandelt, spielte aber weiter und war in Minute 80 auch bei einem scharfen Flachschuss des gerade zuvor eingewechselten Ermin Mahmic zur Stelle.

Noch kritischer wurde es in Minute 87. Nach einer flachen Hereingabe von rechts rutschte Lukas Malicsek vorbei, Andrej Stevanovic schlug ein Luftloch. Plötzlich hatte Mahmic freie Schussbahn. Haas streckte sich vergebens, doch Keckeisen grätschte den Ball aus der Gefahrenzone. Sekunden später schloss Florian Prohart via Aufsetzer ab, Haas faustete den Ball zur Seite weg. In der Nachspielzeit hatte Lafnitz Pech. Nach einer Mahmic-Flanke drosch Leipold das Leder via Direktabnahme an die Stange. Das war es dann.

Die Admira feiert gegen Lafnitz einen glücklichen Heimsieg und kehrt damit nach zehn Wochen bzw. sieben Meisterschaftsspielen auf die Siegerstraße zurück.

Stimmen zum Spiel

Lafnitz-Trainer Robert Weinstabl: „In der ersten Hälfte haben wir nicht den Fußball gespielt den wir uns vorgenommen haben. Wir waren sehr hektisch, haben einige unbrauchbare Diagonalbälle gespielt. Ab der 35. Minute hatten wir einen guten Rhythmus. Die Verbindung unter einander hat besser gepasst. Mit der zweiten Halbzeit kann ich absolut leben. Die Jungs haben sich leider nicht belohnt. Die Admira hat heute die Partie nicht gewonnen, sondern wir haben sie verloren."

Admira-Goldtorschütze Jakob Schöller: "Richtig geil. Ich bin stolz auf die Mannschaft, auch wenn es am Ende knapp war, denke ich, dass wir verdient gewonnen haben. Es war ein extrem hartes Stück Arbeit, ein geiler Fight und wir wollen nächste Woche dort fortsetzen. Beim Tor war der Ball auf einmal vor meinen Augen, da habe ich mir gedacht ich springe hin und hau ihn rein. Der Sieg ist wichtig für das Selbstvertrauen. Wir werden das Spiel unter der Woche analysieren, kritisch analysieren."

Statistik zum Spiel

FC FLYERALARM ADMIRA - SV LICHT-LOIDL LAFNITZ 1:0 (1:0).

Tor: 1:0 (30.) Schöller.

Admira: Haas; Keckeisen, Zwierschitz, Schöller; Galle (68. Stevanovic), Ebner (68. Vorsager), Malicsek, Anderson; Gashi (82. Davies); Schmidt (90+5. Puczka), Tranziska (68. Young).

Lafnitz: Zingl; Schriebl (58. Burmeister), Feyrer, Mihaljevic, Siegl (79. Mahmic); Radics (58. Murataj), Lederer, Prohart; Leipold, Knollmüller (58. Plavcic), Poldrugac.

Datenpol-Arena, SR.: Greinecker.