Ärger über den fehlenden Fokus

Direkt nach dem Spiel war es für Amstetten Trainer Jochen Fallmann klar, warum man gegen den Tabellenletzten nicht gewonnen hatte: „Uns fehlt das Auge des Tigers.“ Wobei er im gleichen Atemzug relativiert: „Nicht jedem Spieler fehlt der Fokus. Doch wenn alle richtig konzentriert sind und bei der Sache, dann gewinnen wir die Partie.“

Bereits in den letzten Wochen zeigte sich Fallmann über die Entwicklung einiger Spieler nicht erfreut. Der fehlende Fokus ist auch einen Tag vor dem Spiel gegen die Young Violets nochmals angesprochen worden. „Bereits beim Abschlusstraining hat mir das nicht gefallen. Daher wurde es noch einmal explizit angesprochen“, erklärt Fallmann.

Nicht verärgert, sondern es „fuchst einfach“

Dabei zeigte sich Fallmann laut seinen Aussagen nicht „verärgert“, sondern es „fuchst einfach“.

Das soll in den letzten Runden der Saison noch einmal verbessert werden. In der nächsten Woche geht es für den SKU Amstetten zum GAK. Damit können die Amstettner noch einmal in den Titelkampf miteingreifen. Die Vorfreude auf die Partie gegen die Rotjacken mit dem Ex-Amstettner David Peham ist groß. „Es wird mit Sicherheit eine packende Partie in einem tollen Stadion und Atmosphäre“, freut sich Fallmann.

Und nach den letzten Ergebnissen dürfte ein Auswärtsspiel für die Mostviertler auch kein Nachteil sein. Auch die Statistik über die bisherige Saison verrät: Mit 23 Punkten holten die SKU-Kicker zwei Zähler mehr in der Fremde als bei ebenso vielen Spielen (14) im heimischen Ertl-Glas-Stadion.

Woran das liegt, rätselt auch Fallmann. „Warum wir uns in der Fremde anscheinend leichter tun, kann ich mir selbst nicht erklären. Dass wir zu Hause nicht jeden Gegner herspielen, dafür ist die Liga zu ausgeglichen.“ Auf jeden Fall nicht mit dabei sein wird Dominik Starkl, der nach dem 2:2-Ausgleichstreffer noch die Rote Karte gegen die Young Violets sah.

Dabei schoss der Angreifer nach dem Treffer zum Ausgleich den Wiener Schlussmann San-dali Conde mit dem Ball absichtlich ab und erhielt nach Rücksprache mit dem Schiedsrichterassistenten von Stefan Ebner die Rote Karte. „Wir müssen es eben so nehmen“, erklärt Fallmann. Somit gehen in Graz schön langsam die Offensivoptionen von gestandenen Zweitliga-Spielern aus. Der Trainer bleibt aber optimistisch: „Wir müssen uns eben wieder etwas einfallen lassen und kreativ werden. Aber wir werden schon eine Lösung finden. Bisher ist es uns auch immer gelungen.“