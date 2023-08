Als Außenseiter ins Derby

Der gute Schwung, mit dem die Horner in Leoben in die Saison gestartet sind, wurde durch die Absage des Heimspiels gegen den FC Liefering etwas gebremst. Nach einer Woche Pause geht es also auswärts weiter.

Dabei geht's am Freitag in die Südstadt zum NÖ-Derby gegen Admira Wacker. Die Pratl-Elf siegte zum Auftakt gegen Aufsteiger Stripfing, machte zuletzt gegen Absteiger Ried aus einem 0:2 noch ein 2:2. Logisch, dass Trainer Thomas Pratl mit der Aufholjagd zufrieden war: „Hut ab vor der leidenschaftlichen Leistung der Mannschaft.“ In die gleiche Kerbe schlug Sportdirektor Peter Stöger: „Charakterlich sind wir richtig gut unterwegs, weil wir nie aufgeben. Wir wissen aber, dass wir besseren Fußball spielen können.“

Dieser bessere Fußball soll gegen den SV Horn ausgepackt werden. Der sieht sich in der Außenseiterrolle. „Admira hat eine Mannschaft mit einigen erfahrenen Spielern“, sagt Geschäftsführer Andreas Zinkel. „Wir werden aber sicher unsere Chancen haben, wichtig wird sein, dass wir uns defensiv etwas konsolidieren.“

Mit Valentin Akrap von der Zweiermannschaft der SV Ried dockte vorige Woche ein weiterer Offensivspieler bei den Hornern an. Damit sei das Transferprogramm nun grundsätzlich abgeschlossen, sagt Zinkel: „Wenn sich eine gute Gelegenheit bietet, kann es aber durchaus sein, dass wir nochmals tätig werden.“ Bis Ende des Monats gibt es dazu noch Gelegenheit.