Amstetten mit einem Neuen und Erfolgserlebnis im ersten Test

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 60.-Jahr-Jubiläum der Union Mitterkirchen bestritt Amstetten sein erstes Testspiel gegen 2.-Liga-Absteiger Steyr. Gegen die rundum erneuerten Oberösterreicher - unter anderem mit Ex-Amstettner Stefan Goldnagl - war auch ein neues Gesichter bei den Mostviertlern zu sehen. Marco Sulzner wechselt als Kooperationsspieler vom LASK nach Amstetten. Der 19-Jährige agierte zuletzt bei der Vienna und kommt im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. „Wir sind dem LASK sehr dankbar, dass es am Ende so schnell gegangen ist“, sagt Jochen Fallmann. Den besten Einstand hatte der neue Mann nicht. Denn in der neunten Minute ging Steyr nach einem Fehler von Sulzner in Front. Danach spielte er jedoch eine starke Partie. „Das hat mir imponiert, dass er sich sofort abgeschüttelt hat und eine gute Leistung gezeigt hat“, freut sich Fallmann.

Marco Sulzner (r.) wechselt als Kooperationsspieler vom LASK zum SKU Amstetten. Foto: Raimund Bauer

Hahn verletzt out

Eine Freistoß von Dominik Weixelbraun brachte den Ausgleich, ehe der nächste Schreckmoment vor der Pause die Amstettner ereilte. Niels Hahn bekam einen Schuh ins Gesicht und musste verletzt out. „Wir hoffen natürlich, dass er sich nicht schwerer verletzt hat. Man hat schon gesehen, wie er uns helfen kann“, sagt Fallmann. Vor allem im Gespann mit dem weiteren Neuzugang Burak Yilmaz funktionierte das Zusammenspiel. Jan Koppensteiner begann ebenfalls von Beginn. „Er hat das sehr gut gemacht. Jan ist ein kompletter Spieler, den wir nun auf das höhere Niveau heben müssen“, erklärt Fallmann.

Stürmer soll noch kommen

Nicht zum Einsatz gegen seine Ex-Kollegen kam Tobias Pellegrini. Der Stürmer laboriert noch immer an seinem Muskelfaserriss und drehte laufend seine Runden. Trainer Jochen Fallmann will daher im Transferfenster noch einen Stürmer ins Mostviertel holen. „Die eine Patrone die wir noch haben, sollte ein Stürmer werden“, sagt Fallmann. Wobei auch noch nach einem weiteren zentralen Spieler im Mittelfeld oder der Innenverteidigung gesucht wird. „Dann würde ich sagen, dass wir für die Saison gerüstet sind“, sagt Fallmann. Übrigens zum Testpsiel: Den endgültigen Siegestreffer erzielte Lukas Henikl in der 90. Minute nach Vorarbeit von Dominik Weixelbraun. Der Offensivspieler bleibt weiterhin als Kooperationsspieler beim SKU Amstetten.

Statistik:

SKU Amstetten – SK BMD Vorwärts Steyr 2:1 (1:1).

Torfolge: 1:0 (9.) Staudinger, 1:1 (21.) Weixelbraun, 2:1 (90.) Henikl.

Amstetten: Verwüster (72. Willersberger); Rosenbichler (46. Weinberger), Offenthaler (46. Dirnberger), Stark, Kapsamer (46. Kurt); Sulzner (72. Haberhauer), Hahn (46. Hauser), Yilmaz (72. Ramadani); Weixelbraun, Koppensteiner (46. Henikl), Starkl (46. Mayer).

Steyr: Fauland (46. Radner); Richter (51. Lengauer), Goldnagl, Ziric (46. Martic),46. Lukic (46. Maric); Kabashaj, P. Bilic (46. Amir Pasic); Kolb (46. D. Bilic), Ech Cheikh (73. Lidan), Sivrikaya (64. Eminazari); Staudinger (64. Schneider).

Sportplatz Mitterkirchen, 400 ZuschauerSR Andreas Rothmann; Lukas Schüttengruber, Michael Rumetshofer