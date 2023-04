Amstetten schießt Unsicherheit weg

Der 5:0-Heimerfolg gegen Sturm Graz II war bisher der höchste Saisonsieg. Sehr zur Freude von Trainer Jochen Fallmann und seinen Mannen. Dennoch steigt der Trainer ein wenig auf die Euphoriebremse: „Es hätte aber auch anders ausgehen können. Sturm war uns in vielen Phasen ebenbürtig. Wir waren einfach effektiver.“ Bereits zur Pause lagen die Amstettner mit 2:0 in Front, hätten aber durch Fuseini schon mit 0:1 in Rückstand liegen können. Doch am Ende war auch der Spielverlauf für die Mostviertler. Zudem griff Fallmann wieder in die „Aufstellungstrickkiste“.

Innenverteidiger Marco Stark begann wieder im zentralen Mittelfeld. Bis zu seiner Auswechslung stabilisierte der 30-Jährige die Mittelfeldachse der Amstettner. „Er bringt die notwendige Ruhe mit und gewinnt viele Kopfbälle. Im Moment ist er auf der zentralen Mittelfeldposition am wertvollsten für uns“, erklärt Trainer Jochen Fallmann. Zum Scherzen war Stark nach der Partie zumute. Denn nach seinem Einsatz im Mittelfeld und seiner verfrühten Auswechslung meinte Stark: „In meinem Alter gehen so viele Kilometer im Mittelfeld nicht mehr.“

So war es eine reine Vorsichtsmaßnahme, denn das nächste schwere Spiel in Steyr steht bereits am Dienstag an (nach Redaktionsschluss). Rosen streute Fallmann auch Arne Ammerer. Der zweite Mittelfeldmotor schmiss sich noch beim Stand von 5:0 in den Zweikampf, um einen Gegentreffer zu verhindern. „Wir haben einfach eine enorme Leidenschaft an den Tag gebracht und wollten kein Tor bekommen. Arne war dafür das Paradebeispiel. Dabei hatte er in den letzten Wochen auch keine einfache Zeit“, erklärt Fallmann, bezogen auf die Einsatzminuten des Mittelfeldspielers.

Tschernegg kehrt gegen Steyr zurück

Somit gab es keine wirkliche Schonung für das Spiel gegen Steyr. Auch Peter Tschernegg steht den Amstettnern nach seiner abgesessenen Sperre wieder zur Verfügung. Dabei hofft Trainer Jochen Fallmann natürlich, den Schwung des Sieges mitnehmen zu können. „Man hat schon in gewissen Situationen die Unsicherheit in der Mannschaft gesehen. Jetzt sollte die Selbstverständlichkeit wieder zurückkehren. Zudem war es eine mannschaftlich starke Leistung, die uns Selbstvertrauen geben wird“, bekräftigt Jochen Fallmann abschließend.